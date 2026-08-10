COLOMBIA: Gobierno declara el «desastre nacional» por seísmo

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BOGOTA 10 Ago.- El Gobierno de Colombia ha declarado este lunes la situación de «desastre nacional» tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher registrado cerca de localidad de San José del Palmar, en el noroeste del país y que ha dejado hasta el momento más de 70 muertos.

El Ejecutivo ha tomado esta decisión durante un encuentro del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, establecido durante la jornada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, para coordinar la respuesta al seísmo que ha afectado a unos nueve departamentos.

Así lo ha anunciado la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia –presidida por el alcalde de Bogotá, Carlos Galán–, que ha participado en la reunión.

Según las autoridades locales, hasta el momento han muerto 71 personas en distintos departamentos, siendo los de Risaralda y Valle del Cauca los más afectados.

El epicentro del seísmo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe preliminar.

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