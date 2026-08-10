Líderes AL expresan a Colombia su solidaridad tras el terremoto

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BOGOTA 10 Ago.- Numerosos líderes latinoamericanos han expresado este lunes su solidaridad con el Gobierno de Colombia y el pueblo colombiano tras el terremoto de 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido el noroeste del país, con epicentro cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha trasladado su solidaridad a Colombia y a todas las familias afectadas por el seísmo. «Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días. Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran», ha indicado.

Por su parte, el mandatario chileno, José Antonio Kast, ha asegurado que su país «conoce el dolor y el desafío que dejan los seísmos». «Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite», ha indicado en un mensaje en sus redes sociales.

También se ha pronunciado el Gobierno de Venezuela –que recientemente sufrió un doble terremoto de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que dejó más de 6.100 muertos– que se ha solidarizado «con las familias de las víctimas y con todos aquellos que han sufrido daños y pérdidas materiales».

«El Gobierno venezolano, a través de los mecanismos de cooperación bilateral y de los organismos de protección civil, pone a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación», ha indicado el Ministerio de Exteriores venezolano en un comunicado.

En la misma línea, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha puesto a disposición su «colaboración» dentro de sus capacidades, mientras que el Ministerio de Exteriores de Costa Rica ha expresado igualmente sus condolencias a los familiares de las víctimas.

of-am