RD y otros países expresan su solidaridad al pueblo Colombia

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BOGOTA.- Numerosos líderes de Latinoamérica y otras zonas del mundo han expresado su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el noroeste del país, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El terremoto se ha sentido también en Venezuela, Ecuador y Panamá.

LUIS ABINADER

El presidente Luis Abinader expresó este lunes en nombre del pueblo dominicano la «más profunda solidaridad» con Colombia.

«En nombre del pueblo dominicano, expreso nuestra más profunda solidaridad con Colombia ante el terremoto que ha impactado distintas regiones del país», indicó en un mensaje publicado en la red social X.

«Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todas las comunidades que atraviesan estos momentos difíciles», añadió.

Asimismo, aseguró que la República Dominicana «está junto a Colombia y «permanece» dispuesta a brindar el apoyo y la asistencia «que sean necesarios».

Anteriormente a este mensaje, la Cancillería dominicana expresó en X que lamenta «profundamente las víctimas y los daños ocasionados» e indicó que sigue de cerca la evolución de esta situación.

MARCO RUBIO, SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU Marco Rubio, secretario de Estados de los Estados Unidos, ha asegurado que la administración Trump está monitoreando el terremoto está «lista para apoyar al pueblo de Colombia»: «Los ciudadanos estadounidenses en Colombia deberían registrarse en STEP.State.gov y seguir las cuentas de redes sociales de @USEmbassyBogota para mantenerse informados sobre las últimas novedades». JOSE RAÚL MULINO, PRESIDENTE DE PANAMÁ Otro de los mandatarios que se ha acordado del pueblo colombiano ha sido José Raul Mulino, presidente de Panamá Nuestra solidaridad con Colombia. «En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos». LULA DA SILVA, BRASIL El líder brasileño Lula da Silva ha hecho saber que Brasil «permanece a disposición de Colombia para brindar el apoyo necesario». KEIKO FUMIMORI, PERÚ Keiko Fujimori, presidenta de Perú, ha lamentado «profundamente» las pérdidas y ha hecho llegar sus condolencias a las familias afectadas: «Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes».

CHILE OFRECE APOYO TOTAL

El mandatario chileno, José Antonio Kast, aseguró que su país «conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos» y afirmó que Chile «está disponible para apoyar en lo que Colombia necesite».

sp-am

PEDRO SÁNCHEZ, ESPAÑA En España, el presidente Pedro Sánchez ha trasladado «todo el cariño y solidaridad con el pueblo colombiano». «Nuestro pensamiento está con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas. España está con Colombia en estos momentos tan difíciles», indicó. El ministro de Exteriores José Manuel Albares ha mostrado su solidaridad con el «pueblo hermano» y ha hecho saber que el consulado está movilizado para ayudar a los españoles en Colombia. GOBIERNO DE VENEZUELA A través de un comunicado oficial, Venezuela ha anunciado que pone a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupos de rescatistas y de ayuda humanitaria. En el texto, publicado en redes sociales por el canciller venezolano, Félix Plasencia, la Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, han expresado su «más profunda solidaridad y fraternidad» con el pueblo colombiano y el Gobierno del mandatario Abelardo de la Espriella. «Ante esta adversidad que afecta a nuestros hermanos colombianos, Venezuela se solidariza con las familias de las víctimas y con todos aquellos que han sufrido daños y pérdidas materiales. Reafirmamos nuestro compromiso con los lazos de hermandad, cooperación y unidad latinoamericana que nos unen como pueblos vecinos», ha añadido la nota. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha comunicado sus solidaridad y ha puntualizado que el seísmo ha afectado a varias zonas del país: «Los venezolanos, que hemos sufrido el impacto devastador de los sismos, acompañamos de corazón a las familias afectadas», ha afirmado. DANIEL NOBOA, PRESIDENTE DE ECUADOR Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ha trasladado «toda su solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo»: «Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días. Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran». PRESIDENTA COMISION EUROPEA Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comunicado que el servicio de satélites Copernicus ha sido movilizado para ayudar en las operaciones de rescate: «El corazón de Europa está con el pueblo de Colombia tras el terrible terremoto en la región del Chocó». sp-am