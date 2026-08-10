Tatis Jr brilla con jonrón en victoria de Padres sobre Astros

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SAN DIEGO.- Fernando Tatis Jr. conectó un jonrón de tres carreras para tomar la ventaja y el bateador emergente Austin Hays pegó un cuadrangular de dos carreras en su primer turno al bate con los San Diego Padres, mientras los Padres vencieron 7-2 a los Houston Astros, líderes del Oeste de la Liga Americana, el domingo.

Jackson Merrill y Gavin Sheets también se volaron la barda por los Padres, que ganaron dos de tres en la serie y se mantuvieron a un juego de un puesto de playoffs de la Liga Nacional.

El dominicano Randy Vasquez y tres relevistas se combinaron para permitir apenas dos imparables y ayudar a los Padres a conseguir su 12da victoria en 16 juegos.

Vásquez (8-6) lanzó cinco sólidas entradas y retiró a sus últimos 10 bateadores después de permitir el jonrón de dos carreras de Daulton Varsho con dos outs en la segunda. Fue el octavo cuadrangular de Varsho esta temporada y el primero desde que fue adquirido de Toronto antes de la fecha límite de cambios el lunes pasado.

Los Padres iniciaron su remontada en la parte baja del episodio cuando Merrill conectó un vuelacercas por el jardín central, frente al dominicano Cristian Javier (1-3). Fue el 18vo de Merrill.

El también dominicano Tatis conectó un batazo de 421 pies hasta el tercer nivel del almacén de ladrillo de Western Metal Supply Co., en la esquina del jardín izquierdo, con dos outs en la cuarta para darle a San Diego una ventaja de 4-2. Fue su 11mo.

Sheets recibió al relevista AJ Blubaugh con un jonrón abriendo la sexta entrada hacia el jardín derecho. Fue su 15to.

Hays, firmado más temprano ese mismo día, bateó por Sheets en la octava y conectó un jonrón al jardín izquierdo frente a Bryan King. Fue su segundo.

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