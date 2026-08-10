RUSIA: Excluyen de elecciones al partido que no apoya la guerra

MOSCU 10 Ago.- El Tribunal Supremo de Rusia ha prohibido este lunes a Yabloko, la única formación política en contra de la guerra de Ucrania presente en la papeleta electoral, participar en las próximas elecciones legislativas de mediados de septiembre, tras una demanda presentada la semana pasada por supuesta financiación irregular del partido.

El juez del Supremo Viacheslav Kirílov ha fallado en favor de la demanda presentada el pasado viernes por el partido ultraconservador Rodina para inhabilitar a Yabloko. «Se han aceptado las solicitudes para cancelar la inscripción» de la lista de candidatos de Yabloko para la renovación de la Duma, ha señalado duranta una vista recogida por la agencia de noticias rusa TASS.

Durante la audiencia, celebrada este lunes y que ha durado más de nueve horas, representantes de Rodina han denunciado que la campaña de Yabloko «infringió la propiedad intelectual, los derechos de autor, las leyes contra el extremismo y las leyes de financiación».

Por su parte, un representante de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia ha evocado a la Inteligencia financiera de Rusia, la Rosfinmonitoring, según la cual, «durante el período previo a la campaña electoral, entre julio y agosto de 2026, se tiene constancia de que la lista federal (de Yabloko) incluye a personas que recibieron financiación extranjera».

La formación, que ha negado las acusaciones asegurando que los fondos mencionados no provienen de entidades extranjeras, ha anunciado que recurrirá la sentencia del Supremo a la espera de que «revoque» su veredicto.

«Tenemos cinco días (para apelar) y haremos todo lo posible para garantizar que Yabloko permanezca en la papeleta electoral», ha declarado a la prensa el presidente del partido, Nikolai Ribakov, quien está inhabilitado por «delitos de extremismo» en relación a las muestras de apoyo y las condolencias que ofreció públicamente por la muerte del opositor Alexei Navalni.

Hace unos días, el presidente de Rodina, Alexei Zhuravlev acusó a Yabloko de haber financiado su campaña con fondos procedentes del extranjero, incluido del magnate ruso Mijail Jodorkovski, en la ‘lista negra’ de Moscú por supuestas actividades terroristas.

A finales de julio, el máximo órgano electoral de Rusia confirmó la lista de 269 candidatos de Yabloko, de corte socioliberal, a las elecciones a la Duma Estatal, la Cámara Baja de la Asamblea Federal, del 18 y 19 de septiembre.