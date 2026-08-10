RD deportó 3,129 extranjeros en un operativo el fin de semana

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SANTO DOMINGO.— Entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto, las autoridades migratoriss de República Dominicana detuvieron 2,767 extranjeros y deportaron 3,129 que no pudieron demostrar su estatus regular en el país, informó la Dirección General de Migración (DGM),

El viernes fueron reportadas 1,120 detenciones y 1,141 deportaciones; el sábado, 871 detenidos y 1,195 deportaciones, mientras que el domingo 776 detenciones y 793 deportaciones.

Del total, 2,205 fueron intervenidos directamente por agentes de la DGM, mientras que las Fuerzas Armadas realizaron 383 detenciones, la Policía 477 y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre dos.

LOS OPERATIVOS

Los operativos se desarrollaron en sectores del Gran Santo Domingo, entre ellos Sabana Perdida, Ciudad Juan Bosch, Los Kilómetros, Villa Mella, Manoguayabo y El Mamey, también abarcaron localidades de Santiago, La Vega y la provincia Espaillat, incluyendo Moca, San Víctor, Salcedo, Villa Tapia y Tenares.

En la región Este, los agentes actuaron en distintos puntos de La Altagracia, entre ellos Higüey, Otra Banda, Nisibón, Bávaro y Verón, así como en La Romana.

En la zona fronteriza y el Sur, los operativos se extendieron a Dajabón, Elías Piña, Pedernales, San Juan de la Maguana, Jimaní, Barahona, Bahoruco y Peravia.

Asimismo, la DGM informó de intervenciones en Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez y las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná.

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