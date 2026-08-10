RD deportó 3,129 extranjeros en un operativo el fin de semana

SANTO DOMINGO.— Entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto, las autoridades migratoriss de República Dominicana detuvieron 2,767 extranjeros y deportaron 3,129 que no pudieron demostrar su estatus regular en el país, informó la Dirección General de Migración (DGM),
El viernes fueron reportadas 1,120 detenciones y 1,141 deportaciones; el sábado, 871 detenidos y 1,195 deportaciones, mientras que el domingo 776 detenciones y 793 deportaciones.
Del total, 2,205 fueron intervenidos directamente por agentes de la DGM, mientras que las Fuerzas Armadas realizaron 383 detenciones, la Policía 477 y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre dos.
LOS OPERATIVOS
Los operativos se desarrollaron en sectores del Gran Santo Domingo, entre ellos Sabana Perdida, Ciudad Juan Bosch, Los Kilómetros, Villa Mella, Manoguayabo y El Mamey, también abarcaron localidades de Santiago, La Vega y la provincia Espaillat, incluyendo Moca, San Víctor, Salcedo, Villa Tapia y Tenares.
En la región Este, los agentes actuaron en distintos puntos de La Altagracia, entre ellos Higüey, Otra Banda, Nisibón, Bávaro y Verón, así como en La Romana.
En la zona fronteriza y el Sur, los operativos se extendieron a Dajabón, Elías Piña, Pedernales, San Juan de la Maguana, Jimaní, Barahona, Bahoruco y Peravia.
Asimismo, la DGM informó de intervenciones en Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez y las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná.
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Cuentos, historietas, y fantasías
Lo que significa que están invadiendo el país ya que es una cantidad elevada.
FACTURA 1937: MAS DE 350 MIL SERES HUMANOS ASESINADOS A SANGRE FRIA POR MANOS DOMINICANAS.
FACTURA 168-13: MAS DE 9 MILLONES DE SERES HUMANOS DESPOJADOS DE SU NACIONALIDAD POR UNA SENTENCIA RACISTA, FASCISTA Y XENOFOBICA.
FACTURA 27 DE FEBRERO 1844: INDEPENDENCIA DOMINICANA POR EL GRAN APOYO DE LOS REBELDES HAITIANOS, SIN ELLOS NO HABRIA INDEPENDENCIA.
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JE JE JE JE JE …Este haitiano todos los dias le pone 100 mil más, a este disparate que él se inventa
A todos. ni uno aqui
Tulio, tu ere familia de Boyer. Maldito Maldito Maldito Maldito