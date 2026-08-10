Las olas de calor baten récords de temperatura en toda Europa

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BERLÍN.— Europa enfrenta una nueva fase de calor extremo que ha llevado las temperaturas a niveles récord en varios países y ha agravado la sequía y los incendios forestales que afectan distintas zonas del continente.

Austria, Eslovaquia y Hungría han registrado temperaturas superiores a los 41 grados Celsius, mientras que Eslovaquia alcanzó los 42,2 °C y Austria llegó a 41,2 °C, registros históricos para ambos países. En Hungría, la temperatura alcanzó 41,8 °C, superando una marca que permanecía vigente desde 1905.

La situación también mantiene bajo presión a Italia, donde las 27 ciudades incluidas en el sistema nacional de monitoreo fueron colocadas bajo alerta roja por calor extremo, una medida adoptada por primera vez este año para todo el conjunto de ciudades vigiladas.

Las altas temperaturas se combinan con prolongadas condiciones de sequía, lo que ha reducido los niveles de humedad del suelo y la vegetación, aumentando el riesgo de incendios forestales. Francia, Italia, Serbia y Bulgaria figuran entre los países afectados por incendios en las últimas semanas.

En Francia, las autoridades mantienen una elevada vigilancia por incendios, mientras que en la región de Var ya se han quemado más de 60 kilómetros cuadrados de terreno. Los Balcanes también enfrentan incendios, escasez de agua y temperaturas excepcionalmente altas.

EL CALOR EXTREMO PROVOCA EFECTOS RECURSOS HIDRICOS

El calor extremo está provocando además efectos sobre los recursos hídricos y la infraestructura. El río Danubio ha registrado niveles excepcionalmente bajos en algunos sectores, mientras que en Hungría una central nuclear tuvo que reducir significativamente su producción debido a la insuficiencia de agua disponible para sus sistemas de refrigeración.

La ola de calor también alcanza al Mediterráneo. Una boya ubicada en aguas abiertas cerca de Mallorca registró recientemente 33,2 °C, una temperatura que, de confirmarse oficialmente, sería la más alta medida hasta ahora en aguas abiertas del Mediterráneo occidental.

Según datos de Copernicus, Europa occidental registró durante junio y julio una temperatura media de 21,62 °C, superando el récord anterior establecido en 2022. El servicio climático europeo también informó que julio registró una temperatura media de la superficie del mar de 20,96 °C en los océanos no polares, el valor más alto registrado para ese mes.

Las autoridades europeas mantienen activas medidas de emergencia ante el calor y el riesgo de incendios, mientras meteorólogos y científicos advierten que episodios extremos de este tipo representan un desafío creciente para la salud pública, la agricultura, los recursos hídricos, la generación eléctrica y los ecosistemas.

La persistencia de temperaturas excepcionalmente altas, combinada con la sequía y la vegetación seca, mantiene elevada la amenaza de nuevos incendios en amplias zonas del continente.

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