Este martes comienza el juicio de fondo por el caso «Camaleón»

Hugo Beras y otros acusados de cometer un fraude en el INTRANT

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SANTO DOMINGO.– Este martes el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional comienza el juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán, alias “Jochi Gómez” y los demás imputados en el denominado caso Camaleón.

El proceso llega a la etapa de juicio de fondo luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogiera la acusación presentada por el Ministerio Público y dictara apertura a juicio contra los encartados.

LA ACUSACIÓN

De acuerdo con la acusación, durante la gestión de Beras al frente del Intrant se habría estructurado una red destinada a defraudar al Estado, lavar activos y propiciar la colusión de funcionarios públicos, mediante el uso de supuestas empresas de fachada para desviar recursos estatales.

Al emitir el auto de apertura a juicio, el tribunal de la fase preliminar realizó modificaciones a la acusación presentada originalmente y mantuvo los cargos de asociación de malhechores, estafa, desfalco y lavado de activos.

Sin embargo, fueron excluidas las imputaciones de terrorismo y contrabando que habían sido formuladas inicialmente contra dos de los principales encartados, al determinarse la existencia de inconsistencias técnicas en su planteamiento.

El juicio permitirá al tribunal conocer las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las partes, así como los argumentos de las defensas, para determinar la responsabilidad penal o no de los acusados en los hechos que les atribuye la acusación.

sp-am