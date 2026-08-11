Merenguero Wilfrido Vargas presentó su sencillo «Yo sin ti»

El nuevo tema forma parte de un álbum de 17 canciones en el que el artista explora géneros como merengue, bachata, son, chachachá, pambiche, música regional mexicana, funk brasileño, kompa haitiano y ritmos urbanos, informó su oficina de representación en un comunicado.La producción incluye además ‘La copa arriba’, una colaboración con los merengueros Johnny Ventura, Fernando Villalona, Eddy Herrera y Rafa Rosario, y reúne composiciones del propio Vargas junto a obras de otros autores y adaptaciones de temas del repertorio latinoamericano.

El lanzamiento coincide con el anuncio de que el próximo 16 de agosto, con motivo del Día de la Restauración Dominicana, las Cataratas del Niágara serán iluminadas con los colores de la bandera dominicana, en reconocimiento a la trayectoria del artista y a su aporte a la internacionalización del merengue.