Merenguero Wilfrido Vargas presentó su sencillo «Yo sin ti»

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Santo Domingo, 11 ago (EFE).- El merenguero dominicano Wilfrido Vargas presentó el sencillo ‘Yo sin ti’, acompañado de un video musical, como parte de su más reciente producción discográfica, ‘Wilfrido es Wilfrido’.
El nuevo tema forma parte de un álbum de 17 canciones en el que el artista explora géneros como merengue, bachata, son, chachachá, pambiche, música regional mexicana, funk brasileño, kompa haitiano y ritmos urbanos, informó su oficina de representación en un comunicado.La producción incluye además ‘La copa arriba’, una colaboración con los merengueros Johnny Ventura, Fernando Villalona, Eddy Herrera y Rafa Rosario, y reúne composiciones del propio Vargas junto a obras de otros autores y adaptaciones de temas del repertorio latinoamericano.
El lanzamiento coincide con el anuncio de que el próximo 16 de agosto, con motivo del Día de la Restauración Dominicana, las Cataratas del Niágara serán iluminadas con los colores de la bandera dominicana, en reconocimiento a la trayectoria del artista y a su aporte a la internacionalización del merengue.
Los dominicanos,especialmente los de su diáspora,se quejan mucho de que los pasajes aéreos son muy caros,que les cobran por entrar y salir de su país,pero no aprecias,que con los impuestos que les cobran,les presentan su bandera en las grandes Cataratas de Niagara.
A propósito,de que lado ,el de Canada o el de Estados Unidos se verá nuestra tricolor bandera???
Hay dos camaras de un lado,y una del otro lado.
Dos cataratas de un lado y una del otro lado de la frontera.