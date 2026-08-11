TSE rechaza pedido suspender entrega de fondos a partidos

SANTO DOMINGO. – El Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó una solicitud de medida cautelar que buscaba suspender la aplicación de la resolución 01-2026 de la Junta Central Electoral (JCE) mediante la cual se establecen los montos de la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos durante este año.
La solicitud fue presentada el pasado 3 de agosto por Proyecto Visión Nación y José Cristopher Ramírez.
El tribunal admitió la solicitud en cuanto a la forma pero la rechazó en cuanto al fondo al determinar que no se cumplieron los presupuestos establecidos en el artículo 160 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales para la adopción de una medida cautelar.
RECHAZA ARGUMENTOS DE LA JCE
Durante el proceso, la JCE planteó dos medios de inadmisión, que también fueron rechazados por el tribunal.
Respecto al argumento de que la resolución ya había sido ejecutada en su totalidad, el TSE señaló que la Junta no presentó constancia que demostrara que todos los fondos públicos establecidos en la Resolución 01-2026 habían sido efectivamente entregados a los partidos beneficiarios durante el año en curso.
La decisión del TSE no resuelve el fondo de la demanda principal sino que determina que no procede suspender provisionalmente la resolución de la JCE mientras continúa el proceso.
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: Ka gente elige a sus representantes y jamás hablan a nombre de ese pueblo que los eligió, no hacen lo que le da la gana, porque su único fin es hacerse rico . Todo el que se hace rico en un país pobre es un ladrón.
Señores . Dejen de hacer rico a unos pendejos que no trabajan y el Edtado le da dinero para que engañen a los pobres. Eso tiene que cambiar como dos o tres tienen el poder de decir a quien se va dar el dinero del pueblo . Votos deben ser nada más para elegir candidatos. Al pueblo hay que preguntar que debe hacerse con su dinero.
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INCREIBLE LA REPUBLICA DOMINICANA. ES EL UNICO PAIS DEL MUNDO. QUE TIENES UNA JUNTA CENTRAL ELECTORAL C. POR A. TREMENDA MAFIA DE CREACIONES DE DIZQUE PARTIDOS POLITICOS, EN TIEMPOS DE ELECCIONES ESTOS PARTIDUCHOS LES PROPORCIONAN SUMAS PARA SUS SUCIAS CAMPANAS ELECTORALES…. EL NAVEGANTE MARITIMO
Lo que demuestra que esos jueces -y lo retrata de cuerpo entero- son POLITIQUEROS enganchados a jueces. Usted cree que es posible, que un–Miguel Vago Marlogrado, que un-Tito Antun (PRD, PRSC respectivamente) sigan en la cogioca de recibir millonadas atento a nosotros los PEN-DE-JOS? Porque sacan -amañado- un 5% de los votos botados por ellos? QUE NEGOCIASO TIENEN ESTOS DEPEDRADORES.
Oigan eso ahora, significa que todo aquel que quiera vivir del pueblo puede inventarse un jodió partido, con razón hasta un tan SANTIAGO MATÍAS un hombre fichado por la justicia quiere ser político y no tan solo político sino presidente, tenemos partidos que no sacan una gata a mear y hay que mentenerlos, el que quiera tener su partido que se arrasque con sus propias uñas, no con los cheles del pueblo, noooooo pero así nooooooo 🤨🤨
Increíble como CONTIUAN con el mismo ROBO entre ellos mismos que desplegan sus criminales en las instituciones para poder continuar ROBANDOLE AL INCULTO PUEBLO los MILLONES y MILLONES que se REPARTEN los JEFES Y SUS PARTIDOS !
CADA PARTziDO DEBE CzoSTEARSE SUS GASTO y NO AMAMANTADOS POR EL PUEBLO !
LADRONES !
Eso no pero la cesantia,pa los trabajadores,si kieren,a,cada,momento quitarla