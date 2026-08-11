EEUU revoca visado a miles de personas en mandato de Trump

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WASHINGTON 10 Ago.- El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes que ha revocado el visado a más de 175.000 personas desde el inicio del mandato del presidente Donald Trump a mediados de enero de 2025.

El Departamento de Estado ha precisado en un comunicado que ha tomado esta medida contra «ciudadanos extranjeros que infringieron las condiciones de sus visados, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, estafaron a estadounidenses, abusaron de nuestro sistema de inmigración o pusieron en peligro la seguridad nacional».

Las autoridades estadounidenses retiraron estos permisos en su mayoría por «incidentes» con las fuerzas del orden, en particular por «agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y delitos relacionados con las drogas».

«Una parte significativa de los visados se revocaron por conducción temeraria, agresión sexual, maltrato infantil, fraude y malversación, así como por otros delitos», ha agregado la cartera diplomática, que ha enmarcado esta medida en sus «continuas» investigaciones, «que garantizan que los titulares de visados (…) no pongan en peligro a los estadounidenses».

Asimismo, el Departamento encabezado por Marco Rubio ha asegurado que «seguirá identificando, investigando y revocando los visados de los ciudadanos extranjeros que supongan una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense» y ha recordado que «un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho».

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