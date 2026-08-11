EEUU revoca visado a miles de personas en mandato de Trump

WASHINGTON 10 Ago.- El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes que ha revocado el visado a más de 175.000 personas desde el inicio del mandato del presidente Donald Trump a mediados de enero de 2025.
El Departamento de Estado ha precisado en un comunicado que ha tomado esta medida contra «ciudadanos extranjeros que infringieron las condiciones de sus visados, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, estafaron a estadounidenses, abusaron de nuestro sistema de inmigración o pusieron en peligro la seguridad nacional».
Las autoridades estadounidenses retiraron estos permisos en su mayoría por «incidentes» con las fuerzas del orden, en particular por «agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y delitos relacionados con las drogas».
«Una parte significativa de los visados se revocaron por conducción temeraria, agresión sexual, maltrato infantil, fraude y malversación, así como por otros delitos», ha agregado la cartera diplomática, que ha enmarcado esta medida en sus «continuas» investigaciones, «que garantizan que los titulares de visados (…) no pongan en peligro a los estadounidenses».
Asimismo, el Departamento encabezado por Marco Rubio ha asegurado que «seguirá identificando, investigando y revocando los visados de los ciudadanos extranjeros que supongan una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense» y ha recordado que «un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho».
of-am
Por suerte te queda poco tiempo de vida
Obama el presidente k mas Latinos deporto
Sugiero por ley que el congreso extienda el tiempo que un residente visite su país de 6 meses a 4 años.
Así 40 millones de residente regresarían a su país en 6 meses
Palo y más palos para los ARRASTRADOS; no terminan de entender que aunque ustedes se ARRASTRAN defendiendo a esos (……….) ellos no lo quieren en su país. No jodan tanto.
Eso siempre se ha hecho y esta bien…ahora se le quiere sacar vebtahas politicas a una cuestion que siempre se ha hecho, que es normal..antes no se anunciaba con esa fanfarrea.
Esta corrupta administracion…es todo propaganda y es un fracaso como se refleja en la piscina reflectora…..
elaturdido
1 hora hace
sigo sin entender… a estos patrocinadores… y terroristas que han… hechos para hablar… de humillaciones… en esta guerra… si solo se… han embarcados en… atacar bases estadounidenses… en zonas periféricas… o de países cercanos… o es que, diciendo… o hablando disparates… se humilla a un país… o los hechos… en el terreno… o así, de palabras… se humilla…
Es la primera vez que estoy de acuerdo con este ARRASTRADO
o es que, diciendo… o hablando disparates… se humilla a un país… o los hechos… en el terreno… o así, de palabras… se humilla…
Este es el que más habla, lee:
⚫️28 de febrero: «Comenzaremos la operación Decisive. Todo será muy rápido».
⚫️2 de marzo: «Venceremos fácilmente».
⚫️3 de marzo: «Hemos ganado la guerra».
⚫️7 de marzo: «Hemos derrotado a Irán».
⚫️9 de marzo: «Atacar Irán. La guerra está casi terminada, rápida y decisivamente».
⚫️12 de marzo: «Hemos ganado, pero no del todo».
⚫️13 de marzo: «Hemos vuelto a ganar la guerra».
⚫️14 de marzo: «Necesitamos ayuda para abrir el estrecho».
⚫️15 de marzo: «Si no me ayudan, lo recordaré».
⚫️16 de marzo: «En realidad no necesitamos ayuda, solo estaba probando la lealtad. Si la OTAN no ayuda, habrá consecuencias».
⚫️17 de marzo: «No necesitamos la ayuda de la OTAN, ni la queremos. No se necesita aprobación del Congreso para salir de la OTAN».
⚫️18 de marzo: «Los aliados deben cooperar para abrir el estrecho de Ormuz».
⚫️19 de marzo: «Los aliados de EE.UU. deben actuar y ayudar a abrir el estrecho».
«hablando disparates… se humilla a un país…»?
Toda la razón a este ARRASTRADO.
Yo fui afectado. Te maldigo Trump
A mi parece que la revocaron en el 1977 porque he ido como 39 veces y nunca me la han dado. Toy malditoo y salaooo
🇺🇸🇮🇷 Trump afirma que Estados Unidos es el único país que controla el Estrecho de Ormuz.
Periodista: ¿Cuándo se abrirá el estrecho de Ormuz?
Trump: Ya está abierto. El único que tiene el control del estrecho de Ormuz es la Marina de Estados Unidos. Tenemos un bloqueo que ha sido inexpugnable, es como un muro de acero. Dejamos entrar a quienes queremos dejar entrar.
Tres doritos después:
🟠5 de abril: «¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno.
Ridículo.