Abinader supervisa la central termoeléctrica Punta Caucedo

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

BOCA CHICA. – El presidente Luis Abinader, acompañado de los integrantes del Gabinete Eléctrico, supervisó los trabajos de construcción de la Generadora San Felipe Andrés I, en Punta Caucedo, Boca Chica, una moderna central termoeléctrica que aportará 467 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

La nueva planta está concebida para fortalecer la capacidad de generación eléctrica del país, responder al crecimiento sostenido de la demanda y contribuir a garantizar mayor estabilidad y holgura energética.

Durante el recorrido, el presidente Abinader calificó la central como una de las más eficientes y destacó la rapidez con que avanzan los trabajos de construcción.

“El Gobierno se ha preocupado por dejar al país en tranquilidad en la parte de generación energética”, afirmó el mandatario.

RIZEK: GOBIERNO HABRÁ INSTALADO 2,500 MW DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA

Héctor José Rizek, socio de Nexgen Capital y de Generadora San Felipe, empresas desarrolladoras del proyecto, afirmó que al concluir los ocho años de gestión del presidente Abinader se habrán instalado alrededor de 2,500 MW de nueva generación termoeléctrica.

Según Rizek, este crecimiento permitirá duplicar la capacidad de generación que tenía el sistema eléctrico dominicano hasta 2020.

Asimismo, destacó que la entrada en operación de la nueva central permitirá al país disponer de una mayor holgura energética, con una reserva estimada de entre 15 % y 20 %.

Explicó que esta capacidad adicional favorecerá la atracción de nuevas inversiones, contribuirá a reducir los costos asociados a las actividades productivas y facilitará el proceso de transición energética.

“Estamos orgullosos de haber convertido un servicio público en un valor estratégico”, manifestó Rizek.

De su lado, Javier Tejada, también socio del proyecto, sostuvo que el presidente Abinader ha promovido una renovación de la base de generación eléctrica del país.

Tejada y Rizek agradecieron el respaldo recibido del Gobierno y resaltaron, además, la institucionalidad y el respeto a las leyes durante los procesos de licitación y adjudicación.

PROYECTO PRESENTA UN 92 % DE AVANCE

La Generadora San Felipe Andrés I está proyectada para entrar en funcionamiento en mayo de 2027 y se estima que aportará aproximadamente el 13 % de la demanda anual de energía del SENI.

Durante la visita, las autoridades pudieron constatar que la ejecución de la obra alcanza un 92 %, en un proyecto que contempla la construcción de una central de ciclo combinado a gas natural y las infraestructuras necesarias para su conexión al sistema eléctrico nacional.

El presidente Abinader y el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, fueron recibidos por Héctor José Rizek, Javier Tejada, Samir Rizek y Edgar Pichardo, representantes de Nexgen Capital y Generadora San Felipe.

En el recorrido también participaron Alfonso Rodríguez, administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED); Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), y Andrés Astacio, superintendente de Electricidad.

Las autoridades observaron componentes fundamentales de la central, entre ellos las turbinas de gas y vapor, la caldera de recuperación de calor, las torres de enfriamiento, la planta de tratamiento de agua, los transformadores, la subestación y el cuarto de control.

CENTRAL DE ALTA EFICIENCIA

Ubicada en Punta Caucedo, la Generadora San Felipe Andrés I ha sido diseñada como una central de alta eficiencia, con un rendimiento neto de 64 % en ciclo combinado y un heat rate de 6,307 BTU/kWh.

La instalación tendrá capacidad para producir 467 MW de energía firme y competitiva para el SENI.

De esa capacidad, 400 MW estarán contratados durante un período de 15 años, como resultado de la Licitación Pública Internacional No. EDES-LPI-NG-04-2023, realizada por las empresas distribuidoras de electricidad bajo la coordinación del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad.

of-am