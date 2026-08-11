La violencia: desafío para la salud pública (OPINION)

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La violencia constituye uno de los problemas más complejos que enfrentan las sociedades contemporáneas.

Durante mucho tiempo fue considerada exclusivamente un asunto policial o judicial; sin embargo, hoy existe un amplio consenso en reconocer que también representa un grave problema de salud pública, con profundas repercusiones sobre el bienestar de las personas, la estabilidad de las familias y el desarrollo de las naciones.

Detrás de cada hecho violento hay víctimas, comunidades afectadas y un elevado costo humano, social y económico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo, con una alta probabilidad de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o la muerte.

Esta definición permite comprender que sus consecuencias trascienden las agresiones físicas e incluyen el sufrimiento emocional, el miedo, la pérdida de oportunidades y el deterioro de la convivencia.

Las cifras confirman la magnitud del problema. Según la OMS, cada año más de 1.6 millones de personas fallecen en el mundo como consecuencia de distintas formas de violencia. A esta realidad se suman millones de víctimas que sobreviven con secuelas físicas, psicológicas y sociales.

La violencia afecta de manera especial a niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad, convirtiéndose en una de las principales amenazas para el desarrollo humano.

En la República Dominicana, al igual que en otros países de América Latina, la violencia continúa representando un importante desafío. Los homicidios, la violencia intrafamiliar, los feminicidios, el abuso infantil, las agresiones sexuales, el acoso escolar y la delincuencia generan preocupación permanente.

A ello se añaden formas menos visibles, como la violencia psicológica, la violencia digital y la violencia estructural, que también producen graves consecuencias sobre la salud mental y la calidad de vida.

Diversas investigaciones han demostrado que la violencia no responde a una única causa. Se trata de un fenómeno multifactorial en el que interactúan la desigualdad social, la pobreza, el desempleo, el consumo de alcohol y drogas, la desintegración familiar, las experiencias traumáticas durante la infancia, la exclusión social, la disponibilidad de armas y la debilidad institucional.

También influyen determinados factores psicológicos, culturales y educativos que favorecen la resolución de conflictos mediante la agresión en lugar del diálogo.

Las consecuencias son devastadoras

Las víctimas pueden desarrollar depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, abuso de sustancias, dificultades para establecer relaciones saludables y pérdida del proyecto de vida.

En los niños, la exposición temprana a ambientes violentos incrementa el riesgo de problemas emocionales, fracaso escolar y reproducción de conductas agresivas en la vida adulta. La violencia deja cicatrices que muchas veces permanecen durante años y afectan a varias generaciones.

Frente a esta realidad, la respuesta no puede limitarse al endurecimiento de las sanciones penales. La prevención requiere políticas públicas integrales que fortalezcan la educación, reduzcan las desigualdades, promuevan la salud mental, apoyen a las familias y generen oportunidades para la juventud.

Resulta igualmente indispensable desarrollar programas de prevención de la violencia en las escuelas, ampliar el acceso a servicios de atención psicológica y fomentar una cultura de respeto, tolerancia y solución pacífica de los conflictos.

La violencia no es un fenómeno inevitable. Puede prevenirse cuando existe voluntad política, instituciones sólidas y una ciudadanía comprometida con la convivencia. Construir una sociedad más segura implica invertir no solo en seguridad, sino también en educación, salud, justicia y desarrollo social.

En definitiva, prevenir la violencia significa proteger la vida, fortalecer la dignidad humana y garantizar un futuro donde las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y nunca mediante la agresión.

jpm-am