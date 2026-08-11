Salud reconoce Banco BHD por promover la lactancia materna

Ejecutivos del BHD reciben este 10 de agosto del 2026 el reconocimiento de parte del Ministerio de Salud, Dr. Víctor Atallah.

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SANTO DOMINGO.- El Banco BHD fue reconocido por el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Nacional de la Leche Materna por su compromiso con la promoción, protección y fortalecimiento de la lactancia materna, así como con los derechos de las madres trabajadoras.

La entidad recibió además la renovación 2026 de la certificación de sus salas de lactancia como Salas Amigas de la Familia Lactante en el Entorno Laboral, durante un acto encabezado por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Martha Peralta, vicepresidenta ejecutiva de Talento y Cultura del Banco BHD, destacó que el reconocimiento reafirma el compromiso de la institución con el bienestar de sus colaboradoras durante la maternidad y la lactancia.

La renovación fue otorgada luego de un proceso de reevaluación en el que el banco demostró el cumplimiento de los criterios técnicos, estándares de calidad y disposiciones establecidas por las leyes General de Salud No. 42-01 y No. 8-95.

PIONEROS EN EL BIENESTAR DE LA MUJER

El reconocimiento forma parte de la Estrategia de Género Mujer del BHD, cuyo componente interno promueve la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad familiar, la inclusión y el bienestar integral.

El banco fue la primera empresa privada de República Dominicana en contar con una sala de lactancia certificada como “Sala Amiga de la Familia Lactante”.

Entre sus iniciativas figura el programa Mamá Radiante, que ofrece acompañamiento durante el embarazo, la maternidad, la lactancia y el retorno al trabajo. También incluye orientación para madres y padres, apoyo a madres primerizas, grupos de acompañamiento y entrega de extractores de leche materna.

En 2025, el BHD inauguró una nueva sala de lactancia en su complejo Núñez de Cáceres y otra en el parque Iberoamérica, en alianza con la Alcaldía del Distrito Nacional.

an/am