Banreservas destaca actuación dominicana Centroamericanos

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SANTO DOMINGO.— El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, felicitó a los atletas dominicanos por la histórica actuación protagonizada en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la delegación nacional conquistó 150 medallas: 46 de oro, 37 de plata y 67 de bronce.

Aguilera resaltó el esfuerzo, la disciplina y el espíritu competitivo de los atletas, entrenadores y demás integrantes de la delegación, al señalar que los resultados alcanzados establecieron nuevas marcas para el país tanto en medallas de oro como en preseas totales.

“Felicitamos con profundo orgullo a cada uno de nuestros atletas, entrenadores y miembros de la delegación dominicana. Sus triunfos representan el resultado de años de disciplina, sacrificio y perseverancia, y han llenado de alegría a todo el pueblo dominicano”, expresó.

Aguilera consideró que las 150 medallas constituyen una demostración del talento deportivo dominicano y del potencial de la juventud cuando existe preparación, esfuerzo y unidad.

RECONOCE TRABAJO DEL COMITE ORGANIZADOR

El ejecutivo bancario reconoció igualmente el trabajo realizado por el Comité Organizador de Santo Domingo 2026, encabezado por José P. Monegro, así como la labor de los cientos de voluntarios que participaron en las distintas instalaciones deportivas.

“Estos Juegos también llevan el esfuerzo de cientos de voluntarios que estuvieron presentes en cada escenario, orientando, asistiendo y ofreciendo lo mejor de nuestra hospitalidad. A todos ellos les expresamos nuestro reconocimiento y gratitud”, manifestó.

Asimismo, agradeció a Centro Caribe Sports por la confianza depositada en la República Dominicana para acoger esta edición conmemorativa del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Reconocemos y agradecemos a Centro Caribe Sports por confiar en nuestro país para asumir el desafío y la responsabilidad de organizar una edición tan especial. Esa confianza permitió a la República Dominicana ser protagonista de un acontecimiento que quedará registrado en la historia del deporte regional”, afirmó.

of-am