Dominicanos Sandy Alcántara y Ezequiel Durán mejores en GL

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SANTO DOMINGO.— El lanzador Sandy Alcántara y el jugador de cuadro Ezequiel Durán encabezaron la actuación de los peloteros dominicanos en las Grandes Ligas durante la última semana, gracias a destacadas actuaciones con los Marlins de Miami y los Rangers de Texas, respectivamente.

Alcántara tuvo una sobresaliente presentación el pasado sábado frente a los Angelinos de Los Ángeles, al trabajar siete entradas en blanco, permitir apenas tres imparables y una transferencia, además de ponchar a ocho bateadores, para conducir a los Marlins a una victoria 7-0.

Con ese triunfo, el derecho dominicano colocó su récord en 13-6 y estableció un nuevo récord de la franquicia de Miami en entradas lanzadas, al superar la marca que pertenecía a Ricky Nolasco. Alcántara llegó a 1,226⅓ episodios en su carrera con los Marlins y también lidera la franquicia en ponches, con 1,049.

El desempeño representa además una importante recuperación para el derecho de San Juan de la Maguana, quien continúa consolidándose como uno de los principales brazos dominicanos en las Grandes Ligas.

EZEQUIEL DURAN

Por su parte, Ezequiel Durán se destacó ofensivamente con los Rangers de Texas, mostrando consistencia con el bate y aportando producción a la ofensiva de su equipo.

El utility dominicano, nacido en San Juan de la Maguana, pertenece a los Rangers desde su debut en las Grandes Ligas en 2022 y se ha caracterizado por su versatilidad defensiva.

La actuación de ambos jugadores vuelve a poner de relieve el protagonismo de los peloteros dominicanos en la MLB, donde una amplia representación de República Dominicana continúa siendo pieza fundamental de numerosas organizaciones.

ALCANTARA RECUPERA PROTAGONISMO

Alcántara, ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2022, ha recuperado protagonismo con Miami, mientras Durán continúa afianzándose como una pieza útil para Texas.

El rendimiento de ambos durante la semana los coloca entre los dominicanos más sobresalientes del período y reafirma la profundidad del talento de República Dominicana en el béisbol de las Grandes Ligas.

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