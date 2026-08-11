Arajet: Sobre 100 mil pasajeros entre Nueva York y Dominicana

La compañía dio a conocer la cifra durante su participación en el Dominican Day Parade, celebrado en Manhattan, donde destacó que la conexión entre Nueva York y República Dominicana es la ruta de mayor demanda de toda su red y reafirmó su compromiso con la diáspora dominicana.El director de comunicación y asuntos externos de Arajet, Manuel Luna, explicó que la nueva frecuencia diaria permitirá ampliar la capacidad de la aerolínea en el mercado de Nueva York y Nueva Jersey, uno de los principales corredores aéreos para el país.

Arajet recordó que inició sus operaciones entre Santo Domingo y Newark en junio de 2025 y aseguró que fue la primera aerolínea dominicana en aproximadamente tres décadas en ofrecer una conexión directa con el área de Nueva York bajo bandera nacional.

La empresa atribuyó el aumento de pasajeros al crecimiento de la demanda y señaló que la expansión de sus operaciones fortalece la conectividad entre República Dominicana y Estados Unidos, además de facilitar conexiones desde Santo Domingo y Punta Cana hacia otros destinos de su red en el continente.

Durante el desfile, la aerolínea sostuvo que su presencia busca reforzar los lazos con la comunidad dominicana residente en Estados Unidos y apoyar el posicionamiento de República Dominicana como un centro regional de conexiones aéreas.