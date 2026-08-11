Arajet: Sobre 100 mil pasajeros entre Nueva York y Dominicana

Santo Domingo, 11 ago (EFE).- La aerolínea Arajet informó este que transportó más de 100,000 pasajeros entre Nueva York y República Dominicana durante los primeros siete meses de 2026 y anunció que incorporará una cuarta frecuencia diaria al aeropuerto de Newark.
Arajet recordó que inició sus operaciones entre Santo Domingo y Newark en junio de 2025 y aseguró que fue la primera aerolínea dominicana en aproximadamente tres décadas en ofrecer una conexión directa con el área de Nueva York bajo bandera nacional.
La empresa atribuyó el aumento de pasajeros al crecimiento de la demanda y señaló que la expansión de sus operaciones fortalece la conectividad entre República Dominicana y Estados Unidos, además de facilitar conexiones desde Santo Domingo y Punta Cana hacia otros destinos de su red en el continente.
Durante el desfile, la aerolínea sostuvo que su presencia busca reforzar los lazos con la comunidad dominicana residente en Estados Unidos y apoyar el posicionamiento de República Dominicana como un centro regional de conexiones aéreas.
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