Nueva terminal del Aeropuerto Cibao alcanza 85% de ejecución

Félix García, presidente del Consejo de Administración del aeropuerto, ofreció los detalles de la obra este 10 de agosto del 2026.

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SANTIAGO. – La construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao registra un 85 % de ejecución en su estructura y obra gris, avance que consolida una de las etapas principales del proyecto destinado a transformar la capacidad operativa de la principal terminal aérea de la región Norte.

El presidente del Consejo de Administración del aeropuerto, ingeniero Félix García, supervisó los trabajos y destacó que la obra avanza conforme al cronograma establecido, mediante una planificación que permite desarrollar varias fases de manera simultánea.

“Estamos satisfechos con el avance que exhibe la construcción. Haber completado el 85 % de la estructura y la obra gris nos permite concentrarnos ahora en los trabajos de techado, instalaciones y adecuación de los espacios interiores”, expresó García.

TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO

Los ejecutivos informaron que, una vez concluida la fase estructural, se procederá con la instalación de la tecnología aeroportuaria, los sistemas operativos y el equipamiento especializado. Posteriormente se realizará un amplio programa de pruebas para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios antes de la apertura.

Como parte de la planificación, fue conformado un equipo de transición integrado por representantes de las áreas operativas, administrativas y técnicas, encargado de coordinar el traslado gradual hacia la nueva terminal.

MAYOR CAPACIDAD OPERATIVA

La nueva infraestructura, diseñada bajo estándares internacionales de eficiencia y sostenibilidad, permitirá duplicar la capacidad operativa del aeropuerto, fortalecer la conectividad aérea de la región Norte y ampliar las posibilidades de incorporar nuevas aerolíneas y destinos internacionales.

El proyecto también representa una apuesta estratégica para el desarrollo económico de Santiago y del país, al contribuir al crecimiento del turismo, el comercio y la inversión.

La supervisión permanente de los trabajos busca garantizar el cumplimiento de los plazos y la coordinación entre las empresas y equipos involucrados en la construcción.

an/am