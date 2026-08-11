Nueva terminal del Aeropuerto Cibao alcanza 85% de ejecución

SANTIAGO. – La construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao registra un 85 % de ejecución en su estructura y obra gris, avance que consolida una de las etapas principales del proyecto destinado a transformar la capacidad operativa de la principal terminal aérea de la región Norte.
El presidente del Consejo de Administración del aeropuerto, ingeniero Félix García, supervisó los trabajos y destacó que la obra avanza conforme al cronograma establecido, mediante una planificación que permite desarrollar varias fases de manera simultánea.
“Estamos satisfechos con el avance que exhibe la construcción. Haber completado el 85 % de la estructura y la obra gris nos permite concentrarnos ahora en los trabajos de techado, instalaciones y adecuación de los espacios interiores”, expresó García.
TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO
Los ejecutivos informaron que, una vez concluida la fase estructural, se procederá con la instalación de la tecnología aeroportuaria, los sistemas operativos y el equipamiento especializado. Posteriormente se realizará un amplio programa de pruebas para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios antes de la apertura.
Como parte de la planificación, fue conformado un equipo de transición integrado por representantes de las áreas operativas, administrativas y técnicas, encargado de coordinar el traslado gradual hacia la nueva terminal.
MAYOR CAPACIDAD OPERATIVA
La nueva infraestructura, diseñada bajo estándares internacionales de eficiencia y sostenibilidad, permitirá duplicar la capacidad operativa del aeropuerto, fortalecer la conectividad aérea de la región Norte y ampliar las posibilidades de incorporar nuevas aerolíneas y destinos internacionales.
El proyecto también representa una apuesta estratégica para el desarrollo económico de Santiago y del país, al contribuir al crecimiento del turismo, el comercio y la inversión.
La supervisión permanente de los trabajos busca garantizar el cumplimiento de los plazos y la coordinación entre las empresas y equipos involucrados en la construcción.
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Estoy loco por ver terminada esa terminal, eso va viento en popa y está quedando lindísima esa estructura en madera del techo. Felicitamos a todos los involucrados en la construcción de ese aeropuerto. Gloria a Dios.
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Este aeropuerto le dará al Cibao lo que en realidad merece. Nos no hagamos los PEN-DE-JOS, no queramos minimizar lo que es la region norte, esas provincias que le aportan al PIB (PRODUCTO INTERNO BRUTO) una cantidad muy apreciable, en todos los reglones de la economía. Y, con la excepción de esta administración, los demás malos desgobiernos, lo aislaron, con un interés marcado. Nada de La-dro-nel, nada de Manilo Dañino Mier-dina Sánchez, nada