Aerodom anuncia nuevas rutas desde Aeropuerto Las Américas

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  • Por EFE
  • Fecha: 11/08/2026
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Santo Domingo, 11 ago (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) ampliará su conectividad aérea con nuevas rutas hacia Europa, Norteamérica y el Caribe, así como con un aumento de frecuencias de varias aerolíneas entre julio y diciembre de este año, informo este lunes Aeropuertos Dominicanos (Aerodom).

La empresa señaló en un comunicado que las expansiones incluyen un incremento de los vuelos de JetBlue entre Fort Lauderdale y Santo Domingo, que desde el 9 de julio pasó de uno a tres servicios diarios, así como el aumento a cinco vuelos diarios de Copa Airlines entre Ciudad de Panamá y la capital dominicana.

Asimismo, Arajet elevará desde el 10 de agosto su operación entre Santo Domingo y Bogotá de siete a ocho vuelos semanales, mientras que Sunrise Airways inauguró el 3 de agosto una ruta hacia Pointe-à-Pitre, en Guadalupe, con dos frecuencias semanales.

Durante la temporada de invierno, ITA Airways iniciará el 30 de noviembre un vuelo semanal entre Roma y Santo Domingo, que aumentará a dos frecuencias semanales a partir del 20 de diciembre.

Además, Air Canada comenzará el 10 de diciembre una ruta estacional entre Montreal y Santo Domingo con dos vuelos por semana, y United Airlines abrirá el 18 de diciembre una conexión entre Houston y Santo Domingo con tres frecuencias semanales.

an/am
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Molly Mill
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