Plaza de la Salud incorpora tres nuevas residencias médicas

Los doctores Castaños Guzmán, Nepomuceno, Ariadna Garrido y otros médicos del HGPS.

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SANTO DOMINGO.- El Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) anunció la incorporó tres nuevos programas de residencias médicas de alta especialización.

Iniciaron en julio, como parte de su compromiso con la excelencia académica, la innovación y la formación de profesionales capaces de responder a los desafíos de la medicina moderna.

Las nuevas ofertas corresponden a Cirugía Cardíaca, Neurocirugía Endovascular e Intervencionista y Cuidados Críticos Cardiovasculares del Adulto, con las que el centro fortalece su posición como uno de los principales hospitales de formación médica especializada del país.

CIRUGÍA CARDÍACA

La residencia en Cirugía Cardíaca está dirigida a especialistas en cirugía general y tiene una duración de tres años. El programa contempla la prevención, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de enfermedades cardiovasculares, incluyendo procedimientos valvulares, coronarios, de aorta y corrección de cardiopatías congénitas, tanto en pacientes adultos como pediátricos.

La coordinación está a cargo del doctor Juan Rafael Díaz López, cirujano cardiovascular y cardíaco.

NEUROCIRUGÍA ENDOVASCULAR

La subespecialidad en Neurocirugía Endovascular e Intervencionista, con duración de dos años, está dirigida a especialistas en Neurocirugía.

Su formación se concentra en técnicas mínimamente invasivas para tratar aneurismas intracraneales, malformaciones arteriovenosas, fístulas vasculares y accidentes cerebrovasculares isquémicos, entre otras enfermedades neurovasculares.

El programa es coordinado por el doctor Ramón Antonio De León Berras, neurocirujano endovascular y neurointervencionista.

CUIDADOS CRÍTICOS CARDIOVASCULARES

La subespecialidad en Cuidados Críticos Cardiovasculares del Adulto también tiene una duración de dos años y está dirigida a médicos con formación clínica básica de seis años, preferentemente en Medicina Interna, Cardiología o Cuidados Intensivos.

La coordinación corresponde a la doctora Aracelis Gómez Piña, cardióloga intensivista.

Con estos programas, el HGPS amplía su oferta académica y fortalece su papel como hospital universitario de referencia nacional, mediante una formación sustentada en evidencia científica, investigación, innovación tecnológica y práctica clínica supervisada.

an/am