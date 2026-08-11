Alexis Peguero destaca hazaña histórica del atletismo en JCC

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SANTO DOMINGO.— El presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA), Alexis Peguero, felicitó a los 77 atletas que representaron al país en los recién concluidos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras una actuación que calificó de extraordinaria y que convirtió al atletismo en una de las disciplinas de mayor aporte al medallero dominicano.

Peguero, en nombre del Comité Ejecutivo de la FDAA, expresó su satisfacción y orgullo por el desempeño de los atletas, entrenadores, médicos, masajistas, personal técnico, administrativo y de apoyo que integraron la delegación de atletismo.

La disciplina conquistó 14 medallas de oro y 23 preseas en total, incluidas cinco de plata y cuatro de bronce, resultados que, de acuerdo con Peguero, evidencian la fortaleza alcanzada por el atletismo dominicano en el escenario regional.

“Quiero agradecer a Marileidy Paulino por hacer esas dos carreras, lo mismo que a la Reina de los Juegos, Liranyi Alonso, que se alzó con cuatro preseas de oro, así como a cada uno de los medallistas de oro, plata y bronce, que colocaron el atletismo dominicano en su punto más alto en los Juegos”, enfatizó.

El dirigente deportivo resaltó que las 14 medallas de oro aportadas por el atletismo representaron el 30 % de las preseas doradas obtenidas por la delegación dominicana, mientras que las 23 medallas conquistadas por la disciplina equivalieron al 16 % del total de 150 medallas alcanzadas por el país, según las cifras ofrecidas por la federación.

“Estamos sumamente regocijados y orgullosos por la actuación de nuestros atletas. Lo que hicieron estos 77 jóvenes es una demostración de talento, disciplina, sacrificio y compromiso con la bandera dominicana”, afirmó Peguero.

Asimismo, destacó que la cosecha de 14 medallas de oro es fruto del trabajo desarrollado durante años en las distintas categorías y modalidades del atletismo, así como de la preparación sistemática de los atletas de alto rendimiento.

Peguero agradeció el respaldo del Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader; del Ministerio de Deportes y su titular, Kelvin Cruz; del Comité Olímpico Dominicano (COD); del programa CRESO; Caribe Sports; World Athletics; Adidas e INEFI, instituciones que, según afirmó, fueron fundamentales durante el proceso de preparación de los atletas.

También reconoció el trabajo de los técnicos, entrenadores, médicos, personal de apoyo y de toda la familia del atletismo dominicano, al considerar que los resultados son producto de un esfuerzo colectivo.

“Estos resultados no son fruto de la casualidad. Detrás de cada medalla hay años de preparación, concentraciones, competencias nacionales e internacionales, sacrificios personales y muchas horas de entrenamiento”, manifestó.

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