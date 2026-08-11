José Luis Ramírez: “El karate volvió a cumplir con la RD”

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SANTO DOMINGO.— El presidente de la Federación Dominicana de Karate (Fedokarate), José Luis Ramírez (Borola), destacó la actuación de la selección dominicana de karate en los recién concluidos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde conquistó 11 medallas: cinco de oro, tres de plata y tres de bronce.

Ramírez calificó de extraordinaria la participación del karate dominicano y afirmó que la disciplina volvió a cumplir con la República Dominicana al concluir en el primer lugar del torneo de karate de los Juegos, logro que, según explicó, alcanza por tercera ocasión en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe y por segunda vez en Juegos Panamericanos.

“Una vez más el karate cumplió con la República Dominicana. Estos resultados son fruto de mucho trabajo, de muchas horas dedicadas a la preparación de nuestros atletas y del compromiso que asumieron todos los que forman parte de este proyecto”, expresó.

El dirigente federativo felicitó y agradeció a los atletas, entrenadores, médicos, masajistas y presidentes de las asociaciones provinciales por su entrega durante el proceso de preparación y competencia.

“Cada uno puso su granito de arena para que hoy podamos celebrar estos resultados. Nada de esto se consigue de la noche a la mañana”, manifestó.

Entre las figuras más destacadas estuvo María Dimitrova, quien conquistó dos medallas de oro y anunció su retiro de la competencia deportiva. Ramírez expresó su agradecimiento por los aportes realizados por la atleta al karate y al deporte dominicano durante su brillante trayectoria.

El presidente de Fedokarate resaltó que las 11 preseas obtenidas representan el resultado de un proceso de preparación sostenido, acompañado por el trabajo de los equipos técnicos y el respaldo recibido durante el ciclo competitivo.

Asimismo, agradeció al Comité Olímpico Dominicano (COD), al Ministerio de Deportes y al Gobierno del presidente Luis Abinader por el apoyo brindado a los atletas y federaciones durante la preparación y celebración de la justa regional.

“Tenemos que agradecer al Comité Olímpico Dominicano, al Ministerio de Deportes y al Gobierno por el gran apoyo que brindaron a estos Juegos. Ese respaldo permitió que nuestros atletas tuvieran mejores condiciones para competir y representar dignamente al país”, indicó.

Ramírez también felicitó a sus colegas de las demás federaciones deportivas por el trabajo realizado durante el certamen y consideró que el éxito de los Juegos constituye un motivo de orgullo para la República Dominicana.

Finalmente, sostuvo que los resultados alcanzados deben servir de estímulo para continuar fortaleciendo el karate nacional, desarrollar nuevos talentos y mantener los programas de preparación de los atletas de alto rendimiento.

Reiteró, además, el compromiso de la familia del karate dominicano de continuar trabajando para llevar la bandera tricolor a los principales podios internacionales.

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