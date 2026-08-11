Leonel Fernández y Felipe Payano felicitan RD por los JCC

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.— El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y el exministro de Deportes Felipe Payano felicitaron a la delegación dominicana por su destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el país conquistó 150 medallas: 46 de oro, 37 de plata y 67 de bronce.

Fernández y Payano resaltaron el esfuerzo, la disciplina y la gallardía demostrados por los atletas dominicanos en las diferentes disciplinas, al tiempo que extendieron sus felicitaciones a los entrenadores, dirigentes federados, Centro Caribe Sports, el Comité Olímpico Dominicano (COD), el Ministerio de Deportes y el Comité Organizador de los Juegos.

Ambos dirigentes políticos y deportivos destacaron que el desempeño de los atletas permitió que la bandera dominicana ocupara un lugar de honor en la principal fiesta deportiva regional.

Fernández había expresado meses atrás su respaldo a la celebración de los Juegos, durante una visita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), donde recibió al presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, y al presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo.

Durante ese encuentro, el exmandatario manifestó su disposición de respaldar la celebración del evento y destacó la importancia de que la República Dominicana aprovechara la justa deportiva para proyectar al país internacionalmente y demostrar su capacidad para organizar acontecimientos de gran magnitud.

HABLA PAYANO

De su lado, Felipe Payano, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y de la Secretaría de Deportes de esa organización, informó que desarrolló, junto a cientos de militantes, un programa de apoyo presencial a los atletas dominicanos durante las competencias.

Explicó que el propósito fue acompañar a los deportistas desde las gradas y transmitirles respaldo y motivación durante sus actuaciones.

“Valoramos también el respaldo que brindó la crónica deportiva en general y los medios de comunicación a la difusión de los Juegos”, expresó Payano.

Sostuvo que con ese acompañamiento se cumplió la palabra empeñada por Fernández de respaldar a la delegación dominicana durante la celebración del evento.

of-am