NY: Reportan un muerto y tres heridos por líos tras Desfile Dominicano

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NUEVA YORK.- Un hombre murió apuñalado y otros tres resultaron heridos en dos tiroteos en el vecindario Inwood, del Alto Manhattan.

La Policía de Nueva York (NYPD) informó que investiga los tres episodios como incidentes separados y hasta el lunes no se habían reportado arrestos.

El hecho más grave ocurrió poco después de las 12:40 de la madrugada del lunes, frente al 141 de la avenida Nagle.

Dos hombres de 23 años fueron apuñalados durante una disputa callejera.

Una de las víctimas sufrió una herida penetrante en el abdomen y fue trasladada al Hospital Harlem, donde fue declarada muerta. La segunda recibió una estocada en el pecho y fue llevada en una patrulla policial al Hospital NewYork-Presbyterian Allen, donde permanece en condición estable.

Las autoridades indicaron que aún no está claro si los dos jóvenes se conocían o qué detonó la pelea, y no contaban con una descripción del agresor.

Dos tiroteos en menos de dos horas

Casi una hora antes, a las 11:46 de la noche del domingo, un hombre de 30 años recibió un disparo en la muñeca cerca de la avenida Sherman y la calle Isham. Fue llevado al Centro Médico Irving de Columbia / NewYork-Presbyterian, donde se espera su recuperación.

Según la NYPD, cuatro sospechosos enmascarados huyeron a pie hacia el oeste por Isham Street.

El tercer incidente se registró a la 1:12 de la madrugada cerca de la calle Dyckman y la avenida Nagle, a pocas cuadras de los otros dos. Un joven de 19 años recibió un disparo en una pierna y llegó por sus propios medios en taxi al Centro Médico Jacobi, donde fue reportado estable.

La policía no ha establecido si alguno de los hechos está vinculado directamente a las celebraciones del Desfile Dominicano, que este año recorrió la Sexta Avenida con más de 40 carrozas y miles de participantes.

Las investigaciones permanecen abiertas.