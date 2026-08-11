Aseguran EU e Irán están cerca de un acuerdo sobre Ormuz

ISLAMABAD.- El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, aseguró este martes que Washington y Teherán están cerca de alcanzar «algún tipo de acuerdo» para desescalar el conflicto en el golfo Pérsico, en declaraciones a la agencia Bloomberg recogidas por Reuters.
«Las cosas vuelven a encaminarse hacia un acuerdo de paz o un pacto. Las señales de los últimos dos o tres días indican que estamos cerca de llegar a algún tipo de acuerdo», afirmó Asif.
El anuncio contrasta con la retórica beligerante de las últimas semanas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el estancamiento de las conversaciones indirectas.
MEDIADORES CLAVE
Pakistán ejerce junto a Qatar y Omán como mediador en unas negociaciones que se desarrollan sin contacto directo entre las partes. Según fuentes diplomáticas, Doha y Muscat trabajan en un memorando de entendimiento provisional que permitiría reabrir el tráfico comercial en Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.
Un alto cargo paquistaní había señalado previamente que su país mantiene conversaciones con ambas delegaciones para lograr que acepten, al menos, sentarse a negociar.
CONDICIONES CRUZADAS Y COMPENSACIONES ECONÓMICAS
El acercamiento llega en medio de exigencias cruzadas de indemnización. Irán condiciona cualquier reapertura a que Estados Unidos cumpla varias demandas, entre ellas el pago de una indemnización, el fin de las sanciones y el desbloqueo de sus fondos congelados en bancos extranjeros, valorados entre 6.000 y 12.000 millones de dólares.
Teherán sostiene que el acuerdo provisional sobre Ormuz con Omán está en «fases finales», pero insiste en que la vía navegable no se reabrirá hasta que Washington acepte sus condiciones.
Del lado estadounidense, Trump respondió en la víspera exigiendo a Irán compensaciones por «todas las personas que ha matado» y sugirió que podría endurecer aún más la presión económica sobre Teherán en lugar de recurrir a nuevos ataques aéreos.
ACUERDO PROVISIONAL
A pesar del optimismo expresado por Islamabad, fuentes cercanas a la negociación advierten que no está claro que la última ronda derive en un acuerdo duradero. La Guardia Revolucionaria iraní ha reiterado que la reapertura depende exclusivamente de que EE.UU. acepte las condiciones iraníes, mientras que Washington ha vinculado cualquier levantamiento del bloqueo de puertos a que Irán cumpla sus compromisos de no interferir en la navegación comercial.
Tu recuerdas este comentario ARRASTRADO?
ENIGMA
8 dias hace
Responder a mafia
COMUNISTA FRUSTRADO, INDIA SI HA DICHO DE MANERA INDIRECTA QUE BAJARA LA CANTIDAD DE PETRÓLEO QUE LE COMPRA A RUSIA, VA A COMPRAR MAS PETRÓLEO A EEUU Y A VENEZUELA, ASI QUE SI DEJARA DE COMPRARLE CIERTA CANTIDAD DE PETRÓLEO A RUSIANAZI, PORQUE EEUU ES EL GRAN MERCADO NO RUSIA, TU ERES EL AUTÉNTICO BASURERO GALLO LOCO.
Y este otro?
ENIGMA
8 dias hace
Responder a Jose A Ram
ESTA BIEN CLARO EN LA PRENSA INTERNACIONAL QUE LA INDIA COMPRARÁ AHORA MAS PETRÓLEO A EEUU Y A VENEZUELA Y HABRÁ UNA BAJA DE ARANCELES OSEA QUE USTED COMO SIEMPRE CON SUS MENTIRAS Y MEDIAS VERDADES DESINFORMANDO COMO TODO COMUNISTA ASI QUE EL LAVA SACÓ RESULTO SER USTED.
Es así como hablo.
ENIGMA
21 minutos hace
SAUL POR DIOS QUITA ESTE ARTÍCU.LO NO VAYA A SER QUE AL COMUNISTA LE DE UNA VAINA Y SE PONGA AUN MÁS CATATONICO, RECUERDA QUE IRAN ESTA POR LAS NUBES Y NO HABLA CON MORTALES COMO EEUU, EL COMUNISTA DIJO QUE TODO ESO ES MENTIRA DE EEUU ADEMÁS RECUERDA QUE LOS QUE MAS AYANTAN LOS AYANTATOLAS NO MIENTEN NUNCA MUCHO MENOS LOS COMUNISTAS POR ESO LA CUENTA DE MAS DE 10,000 MILLONES DE DÓLARES DE MADURO EN SUIZA NO ES
CIERTO PERO EL NO DICE QUE NOOO! ARRASTRADO, ahora tu victoria es, que Irán si está negociando con Estados Unidos? O sea, tu victoria es apostar a que el sol saldrá algún día? O que la lluvia se detendrá en algún momento? Tus victoria son lo que se supone debe suceder de una forma u otra? Así si es bueno, verdad? Apostar a que el caballo gana y por otro lado apostar a que pierde? Si gana tu sacas tu ticket qué dice que apostaste a que ganaba, y si pierde hace lo mismo. 🤣🤣 Crees que somos como ustedes,… Leer mas »
Ahora es si Irán miente o no; ya se fueron al carajo los objetivos.
Te esconde y luego sales con esa estu-pidez. Tendrás que esforzarte un pocos más. Los que saben de geopolitica evalúan, analizan, dan hipótesis y por último hacen una conclusión tratando de decir que ocurrirá conforme se ven las cosas. Lee tu comentario y ver si reúne esas cualidades.
Irán y Estados Unidos deben negociar hoy, mañana, pasado mañana o cualquier día del futuro, y eso no es una victoria para ningún bando; lo que es una victoria son los resultados de esas negociaciones.
Por ejemplo: Yo sigo sosteniendo que Irán se quedará con la administración del Estrecho de Ormuz junto a Omán, y que ambos cobrarán una cuota de tránsito; Estados Unidos dice que no.
Estados Unidos dice que Irán no debe apoyar a sus grupos proxis; Irán dice que si.
Irán dice que Estados Unidos debe quitar las sanciones, indemnizar a las víctimas de la guerra, desbloquear los activos retenidos, y otros; Estados Unidos dice que no.
Ve aprendiendo ARRASTRADO, que los comunistas no siempre les vamos a enseñar.
SAUL POR DIOS QUITA ESTE ARTÍCU.LO NO VAYA A SER QUE AL COMUNISTA LE DE UNA VAINA Y SE PONGA AUN MÁS CATATONICO, RECUERDA QUE IRAN ESTA POR LAS NUBES Y NO HABLA CON MORTALES COMO EEUU, EL COMUNISTA DIJO QUE TODO ESO ES MENTIRA DE EEUU ADEMÁS RECUERDA QUE LOS QUE MAS AYANTAN LOS AYANTATOLAS NO MIENTEN NUNCA MUCHO MENOS LOS COMUNISTAS POR ESO LA CUENTA DE MAS DE 10,000 MILLONES DE DÓLARES DE MADURO EN SUIZA NO ES CIERTO PERO EL NO DICE QUE NOOO!
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Pero el loco de Trump no dijo que ganaron la guerra y que tenian el control de todo en Iran?
Si ÉL dijo eso al ver su pantalla gigante y al leer: THE END (FIN), y se fue de la sala. 😖 😖
Pero 5 segundos después de que salió en esa misma pantalla, apareció: TO BE CONTINUED (CONTINUARÁ), por los iraníes. 😂 💪🏼 😂 💪🏼
😂 😂 😂 😂 😂
Los zurdos parasitos apareciendo
No hay forma de que las cosas salgan bien para USA; ya el acuerdo entre Irán y Omán esta listo, y los iraníes necesitaban esto para saber que negociar con los gringos.
Al final todos tendrán lo que quieren: Irán administra y cobra su peaje en el Estrecho de Ormuz, ahí tiene su victoria; Estados Unidos logra que el Estrecho se reabra, ahí tiene su victoria.
O sea, la guerra que EE.UU., emprendió fue para que Irán termine cobrando?
Daniel escrenento descansa
«O sea, la guerra que EE.UU., emprendió fue para que Irán termine cobrando?» Me parece que Irán🇮🇷 tendrá una nueva fuente de ingresos 💵 💶 para cuando esos pozos de petróleo se sequen en el futuro. Como decían mis abuelos, «NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA». Trump durará hasta el 19 de enero de 2029 en la Casa Blanca. 😭 🥴 Es demasiado probable que en 2029 en Irán sigan mandando los ayatolás, los funcionarios islamistas, los nuevos mejorados científicos y los nuevos jefes y subalternos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán🇮🇷💪🏼 🇮🇷💪🏼. Y en el 2029,🎶… Leer mas »
Parece que no les salieron faciles de doblar
todos los dias lo mismo….. todo lo hacen asi para poder darle el protagonismo al papado al final. ellos se presentaran ante al mundo como los salvadores….. la marca de la bestia a las puertas. Cristo viene pronto
Por Dios ! Ya no publiquen esa basura de noticia que nos tienen “JAAARTOS”!
Nadie cree esas babosadas.
……………………………………….El relajo mas grande del mundo tanto US como Iran babosos mentirosos sin palabra.