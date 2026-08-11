CUBA: Ratifican condenas de 13 y 14 años a dos presos políticos

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LA HABANA.- El gobierno cubano ratificó las condenas de 14 y 13 años de prisión impuestas a los presos políticos Ana Ibis Tristá Padilla y Jarol Varona Agüero, respectivamente, tras rechazar el recurso de casación presentado en su caso, informó la organización Cubalex.

El máximo recurso confirmó las sanciones impuestas en 2025: 14 años de privación de libertad para Tristá Padilla por los delitos de «propaganda contra el orden constitucional» y «otros actos contra la seguridad del Estado», y 13 años de prisión para Varona Agüero por el presunto delito de «otros actos contra la seguridad del Estado».

Actualmente, Ana Ibis permanece recluida en la prisión de mujeres La Veguita, en Las Tunas, mientras que su esposo cumple condena en la prisión provincial El Típico, en esa misma provincia.

ORGANIZADORA DE MARCHA QUE NUNCA SE REALIZÓ

Según la acusación de la Fiscalía, Tristá Padilla, de 37 años, fue señalada como la principal organizadora de una marcha pacífica convocada en Las Tunas que nunca llegó a realizarse.

La opositora fue detenida el 7 de noviembre de 2023 y acusada de colocar carteles con contenido político y de planificar el lanzamiento de cócteles molotov en la ciudad.

Sin embargo, tras varios meses de prisión provisional, tanto ella como Varona Agüero fueron absueltos por falta de pruebas. El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba concluyó entonces que los elementos presentados por la Fiscalía no eran suficientes para sostener una condena.

Esa decisión fue posteriormente impugnada por el fiscal Adán Vicente Santos Santos, quien recurrió la absolución. Como resultado, se celebró un nuevo proceso judicial que culminó con las condenas de 14 y 13 años de prisión dictadas en 2025, ahora confirmadas mediante el recurso de casación.

Cubalex denunció que el caso constituye un ejemplo del uso del sistema de justicia penal para criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales.