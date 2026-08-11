Banreservas felicita atletas RD por actuación en XXV Juegos

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SANTO DOMINGO. – El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, felicitó a los atletas dominicanos por su destacada participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la delegación nacional conquistó 150 medallas.

República Dominicana finalizó en el quinto lugar del medallero, con 46 preseas de oro, 37 de plata y 67 de bronce, superando sus mejores registros históricos en esta competición regional.

Aguilera resaltó la disciplina, sacrificio y perseverancia demostrados por los atletas, al considerar que sus resultados constituyen un motivo de orgullo para toda la nación y una muestra del talento de la juventud dominicana.

Asimismo, reconoció la labor del Comité Organizador, encabezado por José P. Monegro, así como el trabajo de los voluntarios y de Centro Caribe Sports, presidido por Luis Jiménez Oviedo, por confiar en República Dominicana para organizar esta edición conmemorativa del centenario de los Juegos.

El ejecutivo destacó también la capacidad del país para acoger un evento internacional que reunió a más de 6,000 atletas de 37 países y territorios.

Como banco y patrocinador oficial, Banreservas reafirmó su compromiso con el deporte y con las iniciativas que promueven la integración regional y el desarrollo de la juventud dominicana.