Trump dice seguirá golpeando con fuerza Irán hasta que ceda

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su próxima estrategia contra Irán es ahogarlo económicamente y no parar de golpearlo.

«Controlamos su dinero, lo que tenían, que es mucho. Tenían mucho, y tenemos el control total. Soy su banquero», afirmó el mandatario en una entrevista con Real America’s Voice.

Explicó que suplan contempla mantener el bloqueo a puertos iraníes, cortar sus exportaciones petroleras, congelar fondos en el exterior y sancionar a terceros países que mantengan comercio con Teherán. Según el mandatario, el impacto ya es visible con una inflación del 300% que golpea a la economía iraní.

PRESIÓN MILITAR SIN PAUSA

La segunda parte de la estrategia es no dar tregua en el terreno militar. Tras enumerar sus tres opciones — seguir con el desgaste, golpear con mucha fuerza y derrotar económicamente a Irán —, Trump dejó claro que la fuerza será constante si Irán no cede.

Aseguró que el estrecho de Ormuz «estará abierto muy pronto, o serán golpeados con mucha fuerza» y que «si se echan atrás otra vez, van a recibir un golpe muy duro».

Washington mantiene que Irán ha paralizado gran parte del tránsito por Ormuz, una vía clave para el petróleo mundial, mientras Irán amenaza con responder atacando infraestructura energética del Golfo si es atacado.

UN MENSAJE A TEHERÁN

Mientras la Casa Blanca habla de control total, el canciller iraní Abbas Araghchi asegura que Irán ha sorprendido al mundo resistiendo a Estados Unidos e Israel y que ha sido el enemigo quien ha terminado pidiendo negociaciones.

Con la mediación de Omán y Qatar estancada, Trump apuesta a una fórmula de desgaste total: primero quitarle el aire económico a Teherán y luego mantener la presión militar hasta forzarlo a un acuerdo.