Trump dice seguirá golpeando con fuerza Irán hasta que ceda

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su próxima estrategia contra Irán es ahogarlo económicamente y no parar de golpearlo.
«Controlamos su dinero, lo que tenían, que es mucho. Tenían mucho, y tenemos el control total. Soy su banquero», afirmó el mandatario en una entrevista con Real America’s Voice.
Explicó que suplan contempla mantener el bloqueo a puertos iraníes, cortar sus exportaciones petroleras, congelar fondos en el exterior y sancionar a terceros países que mantengan comercio con Teherán. Según el mandatario, el impacto ya es visible con una inflación del 300% que golpea a la economía iraní.
PRESIÓN MILITAR SIN PAUSA
La segunda parte de la estrategia es no dar tregua en el terreno militar. Tras enumerar sus tres opciones — seguir con el desgaste, golpear con mucha fuerza y derrotar económicamente a Irán —, Trump dejó claro que la fuerza será constante si Irán no cede.
Aseguró que el estrecho de Ormuz «estará abierto muy pronto, o serán golpeados con mucha fuerza» y que «si se echan atrás otra vez, van a recibir un golpe muy duro».
Washington mantiene que Irán ha paralizado gran parte del tránsito por Ormuz, una vía clave para el petróleo mundial, mientras Irán amenaza con responder atacando infraestructura energética del Golfo si es atacado.
UN MENSAJE A TEHERÁN
Mientras la Casa Blanca habla de control total, el canciller iraní Abbas Araghchi asegura que Irán ha sorprendido al mundo resistiendo a Estados Unidos e Israel y que ha sido el enemigo quien ha terminado pidiendo negociaciones.
Con la mediación de Omán y Qatar estancada, Trump apuesta a una fórmula de desgaste total: primero quitarle el aire económico a Teherán y luego mantener la presión militar hasta forzarlo a un acuerdo.
ENIGMA
36 minutos hace
AHÍ SALIO EL GOBIERNO DE PAKISTAN A DECIR QUE SI HAY NEGOCIACIONES ENTRE EEUU E IRAN PERO SEGUN EL COMUNISTA COMUNISTOIDE TAMBIEN PAKISTAN MIENTE Y EL AYATOLA CONQUISTO EEUU, BUSCALE LOS 300,000 MILLONES DE DÓLARES A IRAN QUE TÚ DECIAS QUE TRUMP TENDRÍA QUE PAGARLE A IRAN, BUSCALO HOY JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA
Tranquilo ARRASTRADO, tranquilo, como acabas de decir: Se está negociando.
Es el tiempo el que dirá quien verdaderamente sabe de esto.
Ya Omán e Irán cerraron y terminaron las negociaciones sobre la administración del Estrecho.
Esto no es como tirar una moneda al aire.
Vamos a guardar tu comentario para que no lo olvides luego.
Abinader detén a Trump por favor. Solo tú puedes detenerlo con tu poder
Se metió en un ollo sin fondo y ha repetido lo mismo cantidades de veces mientras del otro lado dicen otra cosa.
Ahora díganme ustedes a quien creer cuando de este lado es donde debe decirse la verdad.
AHÍ SALIO EL GOBIERNO DE PAKISTAN A DECIR QUE SI HAY NEGOCIACIONES ENTRE EEUU E IRAN PERO SEGUN EL COMUNISTA COMUNISTOIDE TAMBIEN PAKISTAN MIENTE Y EL AYATOLA CONQUISTO EEUU, BUSCALE LOS 300,000 MILLONES DE DÓLARES A IRAN QUE TÚ DECIAS QUE TRUMP TENDRÍA QUE PAGARLE A IRAN, BUSCALO HOY JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA
Detente ya o tendré que intervenir !
«Para mí, Fidel no ha muerto»: la huella de Castro perdura por sus valores
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Anja si ,si !
Nos vemos mañana si Dios quiere!
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BABOSO pedófilo.
Hay algo que yo no entiendo, hace unos dias Marco Rubio dijo que el estrecho de Ormuz estaba abierto, hoy dicen que se abrira pronto, dos malos enfrentados es dificil, pero se supone que usa que no hay la menor duda de que es la potencia militar del mundo, no ha quedado muy bien con esta guerra.
🇺🇸😅 Trump se escondió de los iraníes en un camión de catering
The Washington Post informa que Trump abandonó la última cumbre de la OTAN en Turquía a bordo de un avión militar, mientras que el Air Force One fue utilizado como señuelo.
Oficialmente, Donnie subió por la escalerilla del «Avión Número 1» ante las cámaras de televisión y saludó con la mano. Sin embargo, pocos minutos después entró en un camión de catering, que fue
elevado mediante un sistema hidráulico hasta una puerta situada en el otro lado del avión.
«En Ankara, Trump subió a bordo del viejo avión presidencial de dos pisos Air Force One ante las cámaras de televisión. Sin embargo, apenas unos minutos después fue trasladado en secreto a un avión más pequeño, un C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense, utilizando un camión de catering del aeropuerto, normalmente empleado para cargar comida y otros suministros antes del vuelo.
Los servicios de inteligencia estadounidenses organizaron la operación de manera que ni los periodistas del grupo de prensa que acompañaba al presidente ni parte del personal de la Casa Blanca, que viajaba en el avión principal, se enteraran de lo ocurrido y todos ellos estuvieran convencidos de que el presidente se encontraba con ellos. Mientras tanto, Trump volaba en el avión más pequeño junto al secretario de Guerra, Hegseth. Al llegar a una base aérea en Reino Unido, Trump volvió a ser trasladado discretamente al avión principal, tras lo cual salió a reunirse con los periodistas»,
escribe el periódico.
Para lo quieran negar esta noticia, primero busquen el periódico estadounidense THE WASHINGTON POST, y lean la publicación completa. Después de eso, nieguen todo lo que quieran.
«EL TIEMPO ES EL PEOR ENEMIGO DE LAS MENTIRAS».
Entre nosotros y ustedes ARRASTRADOS hay un espacio de millones de años luz.
Mientras ustedes (ARRASTRADOS) se dedican a escribir sobre lo que quieren que suceda, nosotros hablamos sobre lo que está sucediendo, y por eso siempre terminamos ganando.
Pero es que no les da vergüenza a los imbéciles trumpistas?
SEÑORES….
PERO ya Israel no ATACA a Irán 🇮🇷 desde hace
mucho… MUCHO tiempo.
PORQUE ya sabe que Irán 🇮🇷 le va a dar candela
y CANDELA como hace 2 meses les dio a Israel.
Israel ya no tiene ESCUDO para defenderse de los
MISILES de Irán y no quiere PLEITOS con el nuevo
MAYIMBE del Golfo Pérsico.
Oiga Do ña GALLINA…
Ya admita que usted PERDIÓ…
Fíjese que ya usted hasta MIEDO tiene de
VIAJAR en su AVIÓN “Air Force One”
Ya usted tiene que VIAJAR en otros AVIONES
por MIEDO de que IRÁN 🇮🇷 los EXPLOTE en
el aire
por lo TANTO… ya no joda más y váyase para
su casa a su casa y DISFRUTE su vida
jugando GOLF.
Es para la cárcel que tiene que ir ese PEDOFILO.
Bueno, si el PEDÓFILO hace este anuncio es porque las bandas de Haití ya le dieron las municiones que le prometieron.
Todos sabemos que Estados Unidos no tiene ni cápsulas del calibre 22.
Trump dice seguirá golpeándo con el c u l o con fuerza a Irán hasta que quede ceda.
Y a que cuerdo pueden llegar USA e IRAN con esa posición prepotente y envalentonada de Donald Trump?. No. Asi no podra haber paz y mucho menos acuerdo.DIOS NOS AMPARE Y NOS LIBRE DE ESE LOCO TRUMP.