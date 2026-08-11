Venezuela e Israel restablecerán las relaciones consulares 2026

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CARACAS 11 Ago.- Los gobiernos de Venezuela e Israel han anunciado que pondrán en marcha un mecanismo para restablecer las relaciones consulares tras la visita de una delegación israelí a territorio venelozano con motivo del doblete sísmico registrado a finales de junio, poniendo fin así a la ruptura de lazos diplomáticos desde 2009.

«Los dos países acuerdan establecer un mecanismo de coordinación que permita la prestación de servicios consulares a sus respectivos ciudadanos residentes en el otro país, según sea necesario», ha informado la cartera de Exteriores venezolana en un comunicado.

Asimismo, ha resaltado que «ambos gobiernos reconocen la importancia del vínculo» entre Israel y «la comunidad judía residente en Venezuela», lo que «constituye un importante puente de amistad histórico entre ambos países».

Las partes también han acordado «permitir la continuidad de la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación tras el doble terremoto» de 7,2 y 7.5 registrado el pasado 24 de junio en el norte del país, que ha dejado 6.301 personas muertas.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha aplaudido en redes sociales que esta medida permita «crear un canal de coordinación oficial entre Israel y Venezuela, que no mantienen relaciones diplomáticas entre sí desde el año 2009».

«Como se recordará, una misión de ayuda partió hacia Venezuela tras los terremotos ocurridos allí el 24 de junio. La misión fue liderada por el Ministerio de Exteriores y el Mando de Retaguardia, y brindó asistencia profesional a los esfuerzos de emergencia y rehabilitación en el país», ha recordado.

of-am