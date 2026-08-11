Denuncia aumento RD$6 MM diarios en nómina del Gobierno

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SANTO DOMINGO.- El exministro de Economía y catedrático de la Harvard Kennedy School, de los Estados Unidos, Juan Ariel Jiménez, opinó este martes que hay un “llamativo descontrol” de la nómina pública del Gobierno de la República Dominicana durante la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Jiménez, quien es miembro del Comité Político del PLD, afirmó que el Gobierno ha incrementado el gasto de la nómina pública en alrededor de RD$6 millones diarios y que el descontrol quedó evidenciado luego de que funcionarios del Gobierno reconocieran que las autoridades ni siquiera tienen certeza sobre la cantidad real de empleados que tiene el Estado.

El profesional y político emitió estos criterios en un artículo periodístico titulado “La nómina que nadie controla”, publicado en el periódico Vanguardia del Pueblo, cuyo texto es el siguiente:

«En días recientes se puso sobre la mesa un tema que debería preocuparnos a todos: el descontrol de la nómina pública. Y no por una denuncia de la oposición, ni por un estudio independiente, ni por una filtración de documentos. El tema salió a flote porque las propias autoridades del Gobierno reconocieron que ni siquiera saben cuántos empleados tiene realmente el Estado.

Pero más allá del desliz de sinceridad del funcionario, el verdadero escándalo está en los números que publica el propio Gobierno.

Según la Dirección General de Presupuesto, la nómina del Gobierno central alcanzó 29,261 millones de pesos en junio de 2026, casi el doble del monto encontrado en agosto de 2020. Algo similar ocurrió en los organismos descentralizados y autónomos, así como en los gobiernos locales, donde la nómina también casi se duplicó.

Visto de otra forma, este Gobierno ha aumentado la nómina del Gobierno central en 6 millones de pesos diarios.

Y como a esta administración le gusta tanto compararse con el pasado, vale la pena hacer la comparación completa. En el gobierno anterior, el incremento diario de la nómina fue de 3.3 millones de pesos, casi la mitad de lo que registra este Gobierno.

Pero lo más sorprendente aparece cuando se observa el desglose por entidad. El mayor aumento porcentual lo registra el Ministerio de Turismo, cuya nómina prácticamente se multiplicó por cinco desde el inicio de este Gobierno. Le siguen la Presidencia de la República y el Ministerio de Administración Pública, donde la nómina se ha más que triplicado.

Ese último dato merece una pausa.

El Ministerio de Administración Pública, precisamente el encargado de contribuir al ordenamiento del empleo público, aparece entre las instituciones con mayor descontrol en su propia nómina.

En lo relativo a cantidad de empleados, en estos casi seis años la nómina pública se ha incrementado en 124,051 trabajadores, según datos de la Tesorería de Seguridad Social. Esto equivale a una contratación de 58 nuevas personas cada día.

Cincuenta y ocho personas diarias. Todos los días. Como si el Estado dominicano fuera una fábrica de empleos públicos, aunque no siempre quede claro qué produce esa fábrica para los ciudadanos.

Pero al analizar la nómina pública, hay que prestar especial atención al Ministerio de Educación, porque muchas veces se intenta justificar el aumento del gasto diciendo que se están mejorando las condiciones del sistema educativo. Y, como siempre, el diablo está en los detalles.

El aumento en la nómina del Ministerio de Educación durante este período de gobierno ha sido de 5,623 millones de pesos mensuales, apenas un tercio del incremento total del gobierno general nacional.

Pero cuando se descompone esa nómina, más que aclarar, alarma.

Según los datos del propio Ministerio de Educación, desde agosto de 2020 hasta la fecha, la nómina administrativa aumentó en 34,497 empleados, mientras que la nómina docente apenas se incrementó en 5,990 personas. En pocas palabras, la contratación de personal administrativo fue seis veces superior a la contratación de personal docente.

Y aquí viene otro dato todavía más importante: la nómina educativa aumentó al mismo tiempo que se redujo la cantidad de estudiantes. Según datos del Ministerio de Educación, actualmente hay 27,386 estudiantes menos que en el año escolar 2019-2020.

O sea, se gasta más en nómina, pero se atienden menos estudiantes.

Esto sí que es histórico: más burocracia para menos alumnos.

En lo relativo a eficiencia interna, en este período de gobierno se duplicó la tasa de abandono y de repitencia escolar. De igual forma, ha habido un ligero deterioro en los resultados de pruebas nacionales.

La pregunta entonces es inevitable: ¿estamos fortaleciendo la educación o simplemente usando la educación como excusa para ampliar la burocracia estatal?.

Porque si el aumento de la nómina se tradujera en mejores aprendizajes, escuelas más ordenadas, mayor calidad docente, mejor supervisión, menos abandono escolar y mejores servicios para los estudiantes, habría una discusión distinta. Pero cuando el aumento se concentra de manera tan marcada en personal administrativo, mientras la cantidad de estudiantes disminuye, lo que tenemos no parece una política educativa. Parece una política clientelar con uniforme escolar.

Y esa diferencia importa.

Una visión de políticas públicas pregunta: ¿qué problema queremos resolver?, ¿qué tipo de maestros necesitamos?, ¿cómo formamos una nueva generación de docente?, ¿cómo mejoramos el desempeño de los maestros que están en el sistema?

Una visión populista-clientelar pregunta otra cosa: ¿cuántas personas más caben en la nómina?

Ahí está la diferencia entre gobernar para transformar y gobernar para acomodar».

sp-am