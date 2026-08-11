Empresario pide solucionar deportación haitianos de EEUU

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Puerto Príncipe, 11 ago.- El empresario estadounidense Wilkinson Séjour pidió al gobierno del presidente Donald Trump solucionar la deportación de miles de haitianos que impulsan hoy la economía de aquel país, en declaraciones a la emisora local Radio Magik.

El fundador de la cadena de restaurantes Chef Créole, nacido en Bahamas de padres haitianos, instó a Washington a apoyar en particular a los emigrantes del país caribeño afectados por el fin del llamado Estatus de Protección Temporal (TPS).

No olviden -subrayó- que estas personas son quienes nos demostraron durante 15 o 20 años que son ellos quienes hacen prosperar los negocios, en alusión a los miles de haitianos amenazados con deportación al concluir el tratado.

El empresario, cuya cadena de restaurantes emplea principalmente a migrantes de la nación antillana, recordó que la decisión estadounidense de poner fin al TPS, y su política migratoria en general, afecta a trabajadores migrantes de aquel país.

«Quienes tienen asilo y residencia permanente tienen miedo -comentó- porque piensan que podrían ser arrestados en cualquier momento y les correspondería demostrar su estatus legal, con el riesgo de pasar varias semanas detenidos».

El famoso chef recordó que la revocación de ese estatus, y la de los permisos de trabajo «amenaza con poner en peligro el funcionamiento de una red de establecimientos, cuya gastronomía se inspira en recetas de Haití y otros países caribeños».

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