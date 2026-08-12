Jardín Botánico celebrará 50 aniversario con jornada gratis

Este sábado 15 de agosto del 2026 el Jardín Botánico abre sus puertas gratis.

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SANTO DOMINGO.- El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso celebrará este sábado 15 de agosto su 50 aniversario con una jornada especial de puertas abiertas, entrada gratuita y actividades educativas, culturales y recreativas para toda la familia.

La celebración busca conmemorar cinco décadas de aportes a la conservación de la biodiversidad, la investigación científica y la educación ambiental en República Dominicana.

Las actividades comenzarán a las 10:00 de la mañana e incluirán observación de aves, recorridos por los pabellones de Plantas Medicinales, Helechos, Banco de Semillas y Laboratorio de Cultivo In Vitro, además de una charla educativa y talleres de pintura y reciclaje.

Durante la jornada no estará disponible el tren del Jardín, con el propósito de incentivar a los visitantes a recorrer sus instalaciones a pie y disfrutar de sus espacios naturales.

A las 2:00 de la tarde será proyectado, en el auditorio, un documental sobre la historia y los principales aportes del Jardín Botánico durante sus cinco décadas. La producción será presentada en tres tandas.

ACTIVIDADES Y PASTEL PARA VISITANTES

A las 3:00 de la tarde habrá actividades de pinta caritas para los niños y un pastel conmemorativo para visitantes y colaboradores.

El vivero funcionará en horario especial y el público también podrá visitar el Museo Ecológico Dr. Watson Perrygo, donde se exhiben dioramas sobre las distintas zonas de vida del país.

El director general del JBN, Pedro Suárez, invitó a las familias a participar en la celebración y destacó el compromiso de la institución con la protección de la flora, la investigación y la educación ambiental.

El programa incluye un simposio sobre ciencia y conservación de la flora, talleres especializados, la presentación de una publicación sobre el doctor Rafael María Moscoso y un Rally Familiar Nacional, previsto para el domingo 30 de agosto.

an/am