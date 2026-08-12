Saborea el Paraíso impulsa gastronomía y turismo Sánchez

El viceministro de Turismo, Carlos Peguero, destacó el potencial histórico de la actividad.

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SAMANA.– El Ministerio de Turismo (MITUR) concluyó con éxito el festival “Saborea el Paraíso”, una iniciativa que promovió la gastronomía, cultura y atractivos turísticos del municipio Sánchez, reconocido como la capital del camarón.

Durante dos días, residentes y visitantes disfrutaron de una variada oferta gastronómica con platos como el “Bocaito Sanchero”, “Ceviche Mango y Mar”, cócteles y mariscadas, además de camarones preparados al vapor, empanizados, al jengibre y al ajillo.

También se ofrecieron pescado, moro y arroz con coco, productos derivados del coco y otras propuestas de la cocina criolla.

IMPULSO AL TURISMO

El viceministro de Cooperación Internacional del MITUR, Carlos Peguero, destacó el potencial histórico, natural y gastronómico de Sánchez y afirmó que el festival forma parte de una estrategia para proyectar al municipio como un destino turístico de clase mundial.

Peguero resaltó además las expectativas generadas por la próxima inauguración del puerto de Arroyo Barril, que contribuirá a fortalecer la llegada de cruceristas a la zona.

La gobernadora de Samaná, Teodora Mullix, valoró el rescate del festival y destacó al camarón como una marca de la gastronomía local. Mientras, el alcalde Ynocencio de Jesús Calcaño resaltó el potencial económico y la hospitalidad de los habitantes de Sánchez.

CONCURSO GASTRONÓMICO

Los visitantes participaron mediante código QR en la selección del mejor plato. La propuesta “La Paila Costera”, de Anabel Coplin, de Food Yummy, resultó ganadora y representará al país en la feria ANATO, en Colombia. Las recetas participantes serán recopiladas en un recetario sobre la gastronomía de Sánchez.

La jornada incluyó presentaciones del Ballet Folclórico, conjunto típico y Grupo Santo Domingo del MITUR, además de Sonido Latino, Los Hijos de Casandra, la academia del profesor Ángel de Jesús, el carnaval “Los Pelícanos de la Bahía” y Ala Jazá.

El cierre estuvo a cargo de Chiquito Team Band y Joe Veras, quienes congregaron a miles de personas en la explanada del histórico muelle.

an/am