Alza petróleo mantiene presión combustibles y finanzas de RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El comportamiento de los precios internacionales del petróleo mantiene bajo presión a la economía dominicana, un escenario que puede traducirse en mayores costos para los combustibles, el transporte, la generación eléctrica y diversas actividades productivas, debido a la alta dependencia del país de las importaciones de hidrocarburos.

El mercado petrolero volvió a mostrar volatilidad este martes, con el crudo Brent superando los US$88 por barril, impulsado por las tensiones geopolíticas y la incertidumbre en torno al tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo.

Para República Dominicana, cualquier aumento sostenido del precio internacional representa un desafío adicional, debido a que el país debe importar prácticamente la totalidad del petróleo y sus derivados que consume.

PRESIÓN SOBRE LOS COMBUSTIBLES

El impacto más inmediato se refleja en los precios de las gasolinas y el gasoil. Para la semana del 8 al 14 de agosto, el Gobierno dispuso un reajuste de varios combustibles y destinó RD$931.79 millones en subsidios para amortiguar el efecto de las cotizaciones internacionales sobre los consumidores.

La medida forma parte de una política que busca evitar que las fluctuaciones internacionales se trasladen de manera abrupta al mercado local y terminen afectando el costo del transporte y de otros bienes y servicios.

Durante la primera semana de agosto, el Gobierno había destinado RD$1,369.3 millones para mantener sin variación los precios de los combustibles, precisamente ante el incremento de las cotizaciones internacionales.

EFECTO EN EL COSTO DE VIDA

Un petróleo más caro tiene efectos que van mucho más allá de llenar el tanque de un vehículo. El incremento del costo de los combustibles puede elevar las tarifas del transporte de pasajeros y mercancías y aumentar los costos de producción y distribución de alimentos y otros bienes.

También puede generar presiones sobre la inflación, especialmente si el encarecimiento del transporte termina trasladándose a los precios finales que pagan los consumidores.

El impacto resulta particularmente relevante para una economía como la dominicana, donde una parte importante de las actividades productivas depende directa o indirectamente del transporte terrestre.

MAYOR CARGA PARA EL GOBIERNO

El incremento de los precios internacionales también representa una presión para las finanzas públicas cuando el Gobierno decide subsidiar los combustibles para evitar aumentos mayores al consumidor.

El Estado ya ha destinado miles de millones de pesos durante 2026 para contener las alzas, recursos que deben ser considerados dentro de las prioridades presupuestarias nacionales. En mayo, por ejemplo, el subsidio acumulado a los combustibles había alcanzado RD$18,458.2 millones.

Esto plantea un desafío para las autoridades: mantener mecanismos de protección para los hogares y sectores productivos más vulnerables sin generar una carga fiscal excesiva.

UN ESCENARIO QUE DEPENDE DEL MERCADO INTERNACIONAL

La evolución de los precios del petróleo continuará dependiendo de factores como los conflictos geopolíticos, la producción mundial, la demanda, las decisiones de los principales países productores y las condiciones de las rutas internacionales de transporte.

Para República Dominicana, una eventual reducción sostenida del precio del crudo significaría un alivio para las cuentas públicas, los consumidores y las empresas. En cambio, un período prolongado de precios elevados podría aumentar las presiones sobre los combustibles, el transporte, la inflación y el gasto estatal.

El desafío para el país consiste en administrar esta volatilidad sin perder de vista la necesidad de fortalecer la eficiencia energética, diversificar la matriz de generación y reducir gradualmente la vulnerabilidad que representa la dependencia de los combustibles importados.

of-am