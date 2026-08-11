Irán advierte que no cederá ante ninguna amenaza de EU

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TEHERÁN. – El nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, advirtió este martes que la nación «no cederá en los derechos e intereses de su pueblo ante ninguna amenaza».

La declaración marca el tono de su llegada al principal órgano de seguridad del país, en plena guerra con Estados Unidos e Israel y con el estrecho de Ormuz cerrado desde hace cinco meses.

MOMENTO CRÍTICO

«Hoy, la República Islámica de Irán se encuentra en una coyuntura crítica y decisiva de su historia contemporánea; el pueblo iraní se ha alzado en una gran revolución para restaurar su gloria histórica», afirmó Rezaei.

Según el alto funcionario, las decisiones en torno al conflicto actual con EE.UU. e Israel «deben tomarse con mayor firmeza que nunca, con un profundo conocimiento de la situación, sabiduría y valentía».

Y concluyó: «El objetivo no es simplemente superar un período delicado y peligroso, sino asegurar que Irán salga de esta etapa más seguro, más cohesionado, más poderoso y mejor preparado para el progreso y el desarrollo».

El mensaje sale a la luz días después de que Washington diera por terminado el alto el fuego logrado en junio y lanzara nuevos ataques, acusando a Teherán de atacar buques comerciales en Ormuz, mientras Irán denuncia violaciones al memorándum de entendimiento y responde con ataques a bases estadounidenses en Oriente Medio.

QUIÉN LANZA LA ADVERTENCIA

Rezaei no es un funcionario cualquiera. Comandó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica entre 1981 y 1997, asumió con apenas 27 años y estuvo al frente durante la mayor parte de la guerra Irán-Irak. Luego fue durante más de 20 años secretario del Consejo de Discernimiento de Conveniencia y vicepresidente económico con Ebrahim Raisi.

Su nombramiento, anunciado el domingo por la presidencia de Masud Pezeshkian, reemplaza a Mohammad Baqer Zolqadr, que llevaba apenas desde marzo en el cargo tras la muerte de Ali Larijani en un bombardeo.

QUÉ HAY DETRÁS DEL ENDURECIMIENTO

La designación de un halcón histórico es interpretada como una señal de que Teherán no piensa negociar bajo presión. Mientras el canciller Abbas Araqchi asegura que un acuerdo sobre una nueva ruta en Ormuz está cerca, el propio Consejo exige condiciones máximas: fin de las amenazas, cese de la agresión contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, y levantamiento de sanciones y bloqueos.

En ese pulso, la advertencia de Rezaei busca mostrar cohesión interna y preparación para una resistencia prolongada, justo cuando el presidente estadounidense Donald Trump afirma que mantiene un perfil bajo y apuesta por la presión económica en lugar de una nueva ofensiva militar.