PN desmiente supuesto ataque contra su director en Navarrete

El director de la PN, Andrés Modesto Cruz Cruz, durante su recorrido.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La Policía desmintió que el director general de la institución, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, haya sido objeto de un ataque a tiros mientras realizaba un recorrido de supervisión en el municipio de Navarrete, provincia Santiago.

El incidente ocurrió en momentos en que en esa demarcación se desarrollaba un paro de labores de 48 horas convocado por grupos populares.

TIROTEO SE REGISTRÓ EN MEDIO DE LAS MANIFESTACIONES

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por las autoridades, mientras la caravana en la que se desplazaba el director policial transitaba por la calle Arturo Bisonó Toribio, se produjo un intenso intercambio de disparos en las inmediaciones, en medio de los disturbios registrados durante la jornada.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión, detonaciones y el desplazamiento a alta velocidad de los vehículos que integraban la escolta del alto oficial, situación que generó versiones sobre un supuesto atentado contra el director de la Policía.

Sin embargo, la institución aclaró que Cruz Cruz resultó ileso y que no se produjo un ataque directo contra su integridad física.

AUTORIDADES DESCARTAN EMBOSCADA

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, explicó que los disparos correspondieron a incidentes registrados en sectores próximos al lugar por donde transitaba la comitiva, en el contexto de las protestas.

Pesqueira reiteró que el director general no fue atacado ni sufrió daños durante el recorrido de supervisión por Navarrete.

Las autoridades llamaron a la población a evitar la difusión de informaciones no confirmadas que puedan generar confusión o alarma, especialmente en situaciones de tensión como las registradas durante el paro.

UN MILITAR RESULTÓ HERIDO

Aunque el director de la Policía salió ileso, durante las manifestaciones registradas en horas de la madrugada un raso del Ejército de la República Dominicana, identificado como Omar Pérez Peña, resultó herido de bala en uno de sus brazos.

El militar fue atendido y se encuentra fuera de peligro, según las informaciones suministradas sobre el incidente.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación en Navarrete, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias en que se produjeron los disparos y establecer responsabilidades por los hechos violentos registrados durante la jornada.

of-am