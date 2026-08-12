Anuncian Torneo Baloncesto Superior Femenino de SD 2026

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SANTO DOMINGO.- La Asociación de Baloncesto de la Provincia Santo Domingo (Abasado) dará inicio este miércoles 12 de agosto al II Torneo de Baloncesto Superior Femenino de Santo Domingo (TBS Femenino 2026), dedicado a la ministra de la Mujer, Glorias Reyes.

La ceremonia inaugural está programada para las 7:00 de la noche en el polideportivo del club Virgilio Frías, en el sector Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, escenario que acogerá el inicio de la competencia.

El certamen se disputará por la Copa Seaboard “Energía Limpia” y contará con la participación de cuatro equipos, que competirán por el campeonato durante esta segunda edición del torneo.

La celebración del TBS Femenino 2026 representa un impulso al desarrollo del baloncesto femenino en la provincia Santo Domingo y ofrece un escenario para que las principales jugadoras de la zona exhiban su talento y capacidad competitiva.

Abasado ha convocado a la fanaticada del baloncesto a respaldar a los equipos participantes y acompañar el desarrollo de una justa que busca consolidarse dentro del calendario deportivo de la provincia.

Con el inicio del torneo, el baloncesto superior femenino vuelve a ocupar un espacio importante en la agenda deportiva de Santo Domingo, con una competencia que procura fortalecer la participación de las mujeres en esta disciplina y contribuir al crecimiento del deporte en el ámbito provincial.

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