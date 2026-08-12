Uruguay tendrá desde marzo conexión directa con Punta Cana

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MONTEVIDEO.- Uruguay tendrá desde marzo de 2027 conexión directa con Punta Cana con la aerolínea Arajet, un hecho que el ministro de Turismo uruguayo Pablo Menoni destacó por su importancia «para profundizar el intercambio turístico entre ambos países y para posicionar la diversidad de la oferta uruguaya en nuevos mercados».

Así lo indicó este martes durante la presentación de esta nueva ruta, que será operada por la aerolínea dominicana Arajet con tres frecuencias semanales.

«Tenemos una diversidad turística diferente. Tenemos bellezas naturales como tiene República Dominicana, diferentes, nuestras. Tenemos frío, tenemos calor y tenemos algunos productos sobre los cuales tenemos que trabajar un poco más», apuntó el titular de la cartera en una conferencia.

Allí explicó que algunos de estos son el turismo en entornos rurales naturales o la gastronomía.

Por otra parte, apuntó que la nueva conexión es «una muestra más» de la importancia estratégica que le asigna el Ministerio de Turismo que encabeza a mejorar la conectividad del país sudamericano: «Mas conectividad implica más posibilidades para el desarrollo del sector», enfatizó.

Mientras tanto, el gerente comercial de Aeropuertos Uruguay, Matías Carluccio, resaltó la importancia de que Uruguay se siga conectando con el mundo y destacó «el trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo y los distintos actores que hicieron posible la llegada de la compañía al país», según detalló la cartera.

Los vuelos que conectarán Montevideo con Punta Cana tendrán una frecuencia de tres veces por semana, los lunes, los jueves y los sábados.