Especialistas RD destacan en seminario de cáncer urológico

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Especialistas dominicanos en oncología radioterápica tuvieron una destacada participación en el Seminario-Taller Gurus Oncology 2026, encuentro que reunió a expertos nacionales e internacionales para abordar los avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer urológico.

En representación de RADONIC participaron la doctora Lourdes Marmolejos, la doctora Jazmín García y el doctor Pablo Andrada, quienes intervinieron en diferentes espacios del programa científico.

EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

La doctora Lourdes Marmolejos presentó el tema “La recaída como nueva decisión”, durante el bloque Próstata III, en el que analizó los desafíos clínicos y las alternativas terapéuticas disponibles ante la recurrencia de la enfermedad.

Por su parte, la doctora Jazmín García fungió como moderadora experta del panel “Cómo decidir en recurrencia postratamiento local”, donde facilitó el intercambio de conocimientos y el análisis multidisciplinario para fortalecer la toma de decisiones clínicas.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO

El doctor Pablo Andrada compartió su experiencia en el uso de tecnologías de alta precisión para el tratamiento de tumores genitourinarios, con énfasis en técnicas como la radioterapia corporal estereotáctica (SBRT), la radioterapia de salvataje y la reirradiación, respaldadas por herramientas diagnósticas avanzadas.

El seminario abordó además temas relacionados con la oncología de precisión, la innovación tecnológica, la medicina basada en evidencia y el abordaje multidisciplinario de los pacientes con cáncer urológico.

La participación de los especialistas dominicanos reafirmó la importancia de la actualización científica y del intercambio internacional como vías para incorporar nuevas tecnologías, conocimientos y mejores prácticas al tratamiento oncológico en República Dominicana.

an/am