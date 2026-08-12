CNTD respalda a trabajadores Miches y orden playa Esmeralda

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SANTO DOMINGO.- La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) expresó su respaldo a las principales organizaciones representativas del sector turístico de Miches, agrupadas bajo “Guardianes de la Cultura de Miches”, y advirtió sobre la ocupación de espacios en playa Esmeralda por vendedores procedentes de otras localidades.

La organización sindical manifestó su preocupación ante la presencia de vendedores ambulantes de la provincia La Altagracia que ofrecen productos y servicios sin un vínculo verificable con Miches ni con la industria turística local.

La CNTD consideró que esta situación genera una competencia desleal para los trabajadores de la zona y podría afectar el modelo de desarrollo turístico basado en la planificación, la organización y la participación comunitaria.

En ese sentido, respaldó a la Asociación de Artesanos de Miches (ARTEMI), la Asociación de Botes, Lanchas y Catamaranes, la Asociación de Turoperadores de El Seibo, las empresas de transporte turístico y la Asociación de Hoteles El Seibo-Miches (Promiches).

LLAMAN A PRESERVAR EL ORDEN

La entidad destacó que ARTEMI desarrolla sus actividades en espacios acordados con las autoridades de Turismo y los hoteles, lo que contribuye al orden y a garantizar servicios adecuados a los visitantes.

La CNTD señaló que “Guardianes de la Cultura de Miches” cuenta con el respaldo de Promiches, organización que agrupa a importantes desarrolladores turísticos de la zona y que coordina acciones para promover la comercialización de artesanías y la prestación de servicios turísticos de calidad.

La organización sindical llamó a las autoridades municipales, provinciales y nacionales, así como a las instituciones vinculadas al turismo, a aplicar las normas sobre el uso de los espacios públicos.

Asimismo, pidió preservar el orden en playa Esmeralda, proteger el derecho al trabajo de los residentes y garantizar que los beneficios del crecimiento turístico lleguen a las comunidades locales, evitando situaciones que puedan generar conflictos y afectar la imagen del destino.

an/am