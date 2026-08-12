Llama diálogo y tolerancia ante paros en pueblos del interior

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, llamó a los movimientos populares que realizan paros de labores en distintas localidades del interior del país a privilegiar la concertación, el diálogo y la tolerancia como vías para canalizar sus demandas.

Acosta Moreta sostuvo que la República Dominicana no puede avanzar en medio de paralizaciones, confrontaciones y llamados a la violencia, por lo que consideró que la mesa del diálogo constituye el mecanismo más adecuado para encontrar soluciones a las principales problemáticas sociales.

LLAMA A CAMBIAR MÉTODOS DE LUCHA

El dirigente político afirmó que el presidente Luis Abinader mantiene una postura orientada hacia la paz y el entendimiento, por lo que exhortó a los grupos que promueven protestas y paros a revisar sus métodos de lucha y optar por mecanismos que contribuyan a la convivencia democrática.

Señaló que el Gobierno desarrolla proyectos de infraestructura en distintas zonas del territorio nacional, incluyendo viviendas, carreteras y otras obras, por lo que consideró que las demandas sociales deben ser abordadas mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

“No es con violencia ni paralizando la actividad comercial e industrial que se van a conseguir reivindicaciones”, afirmó, al insistir en que las soluciones deben construirse mediante el consenso y colocando el interés nacional por encima de las diferencias sectoriales.

APELA AL ESFUERZO DE TODOS

Acosta Moreta recordó que el presidente Abinader ha planteado la necesidad de unir esfuerzos para enfrentar los desafíos del subdesarrollo y garantizar mejores condiciones de vida para la población.

Asimismo, destacó el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a los avances alcanzados por República Dominicana en materia de seguridad alimentaria.

Consideró que ese reconocimiento debe servir como estímulo para continuar trabajando de manera conjunta por el desarrollo nacional y advirtió que las protestas que paralizan actividades productivas pueden generar tensiones innecesarias en un ambiente democrático.

El presidente de la UDC reiteró su llamado a privilegiar el trabajo, el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas como instrumentos para alcanzar las reivindicaciones sociales.

an/am