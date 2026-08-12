República Dominicana vence a Panamá en Serie del Caribe Kids

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CARACAS, Venezuela.- La República Dominicana derrotó este martes 7-4 a Panamá en la Serie del Caribe Kids, resultado que permitió al conjunto quisqueyano mantener su invicto en la segunda edición del torneo infantil de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

El encuentro se disputó en el estadio Jorge Luis García Carneiro, en La Guaira, Venezuela, donde la representación dominicana logró su segundo triunfo consecutivo en la competencia.

Jadiel Zayas fue la figura ofensiva del partido al batear de 2-2, con tres carreras anotadas, tres impulsadas, un cuadrangular y un doblete.

El triunfo correspondió al relevista Carlos Rodríguez, mientras que Eliezer Veras abrió por República Dominicana y trabajó tres entradas, en las que permitió un boleto y ponchó a cinco bateadores.

Brayan Zapata se encargó de preservar la ventaja y obtuvo el salvamento, mientras que Eybar Calderón cargó con la derrota por Panamá.

Además de Zayas, Angelo Feliz contribuyó a la ofensiva dominicana con un cuadrangular y un sencillo, además de una carrera impulsada.

Con la victoria, República Dominicana colocó su récord en 2-0 y reafirmó su condición de campeón defensor del certamen.

La Serie del Caribe Kids reúne a jóvenes peloteros de hasta 12 años y busca fortalecer el desarrollo del béisbol infantil en la región.

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