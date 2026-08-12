ITLA: 26 años impulsando la educación tecnológica en RD

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SANTO DOMINGO.- El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) celebra su 26 aniversario consolidado como una de las principales instituciones de educación tecnológica de República Dominicana, con una apuesta centrada en la formación especializada, la innovación y el desarrollo de talento para la transformación digital.

La institución reafirma su visión de convertirse en un motor de la economía del conocimiento mediante la formación de profesionales capaces de responder a las demandas de la Industria 4.0 y contribuir a la competitividad nacional.

CALIDAD Y MODERNIZACIÓN

El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, destacó que la institución concentra sus esfuerzos en fortalecer la calidad académica, la modernización y la expansión de su oferta educativa.

«El desarrollo de una nación depende de la calidad de su talento, y aquí no solo formamos profesionales; formamos a los líderes que impulsarán la Industria 4.0», afirmó.

El modelo educativo incluye pasantías, intercambios académicos y culturales, competencias internacionales y experiencias profesionales en empresas de clase mundial, con el propósito de ampliar las capacidades técnicas y la visión global de los estudiantes.

INNOVACIÓN Y NUEVAS CARRERAS

El ITLA también fortalece la investigación aplicada mediante alianzas con instituciones como el Instituto de Biomecánica de Valencia y ChromeMed, orientadas al desarrollo de investigaciones en biomedicina y al intercambio de conocimientos sobre prótesis.

Además, incorporó la carrera de Tecnólogo en Semiconductores y Microelectrónica, junto con programas en Animación Digital, Electromovilidad, Fabricación y Manejo de Drones y Logística Inteligente.

EXPANSIÓN TERRITORIAL

Como parte de su crecimiento, el ITLA proyecta nuevas extensiones en La Romana, Hato Mayor, Barahona y Puerto Plata, ampliando el acceso a la educación tecnológica.

La institución también continuará fortaleciendo sus alianzas internacionales para promover la movilidad académica, la investigación y la transferencia de conocimiento, con la meta de consolidarse como referente tecnológico nacional y regional.

an/am