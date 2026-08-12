La ONU lamenta Rusia inhabilite al partido no apoya la guerra

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MOSCU 12 Ago.- La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha lamentado este miércoles la inhabilitación de Yabloko, la única formación política en contra de la guerra de Ucrania presente en la papeleta electoral en Rusia y que no podrá participar en los comicios de septiembre, reclamando a Moscú que revoque esta medida.

«Nos preocupa profundamente la exclusión de Yabloko, uno de los partidos políticos más antiguos de Rusia, de las elecciones parlamentarias de septiembre. Instamos a las autoridades a que revoquen dicha prohibición», ha señalado el organismo dirigido por Volker Turk en redes sociales.

Esta declaración llega después de que el Tribunal Supremo de Rusia haya prohibido a principios de esta semana la participación de Yabloko en las legislativas de septiembre tras una demanda presentada por el partido Rodina alegando una supuesta financiación irregular del partido. El líder de Yabloko, Nikolai Ribakov, ha negado las acusaciones y ha anunciado que recurrirán el veredicto.

«Tenemos cinco días y haremos todo lo posible para garantizar que Yabloko permanezca en la papeleta electoral», declaró a las puertas del Supremo en Moscú Ribakov, quien ya fue anteriormente inhabilitado por «extremismo» por las muestras de apoyo y las condolencias que ofreció por la muerte del opositor Alexei Navalni.

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