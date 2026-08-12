Abinader incorpora medallistas al Parni y duplica sus fondos

El presidente Luis Abinader junto a medallistas de los Juegos Centroamericanos y el Caribe.

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader anunció este miércoles que, a partir de 2027, todos los atletas dominicanos que conquistaron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, serán incorporados al Programa de Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales (Parni).

El Mandatario informó además que los fondos destinados al programa serán duplicados, con el propósito de incrementar los incentivos que reciben los deportistas de alto rendimiento.

Abinader hizo el anuncio durante un almuerzo ofrecido, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, a los medallistas dominicanos en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde reconoció el desempeño de la delegación nacional y los resultados obtenidos en la justa regional.

El Jefe del Estado resaltó que República Dominicana alcanzó en Santo Domingo 2026 la mejor actuación de su historia en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, al establecer récord tanto en la cantidad de medallas de oro como en el total de preseas, con una cosecha de 150 medallas.

Abinader afirmó que la incorporación de los medallistas al Parni y el aumento de los recursos destinados al programa constituyen un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la entrega de los atletas durante las dos semanas de competencia.

GOBIERNO ANUNCIA PLAN PRESERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS

El presidente también anunció que el Gobierno trabajará junto con las federaciones deportivas y el voluntariado para garantizar el cuidado y mantenimiento de las instalaciones deportivas construidas y remozadas para los Juegos.

Consideró que estas obras representan una inversión realizada con recursos públicos y deben mantenerse en condiciones adecuadas para que los atletas puedan continuar su preparación.

En ese sentido, explicó que serán establecidos mecanismos de voluntariado orientados a preservar las instalaciones y garantizar que permanezcan disponibles para el entrenamiento y desarrollo de los deportistas.

ABINADER DESTACA ORGANIZACION DE LOS JCC 2026

Durante su intervención, el presidente reconoció el trabajo desarrollado por el Comité Organizador de Santo Domingo 2026 y valoró positivamente la organización de la competencia.

Sostuvo que, de acuerdo con las valoraciones recibidas tanto a nivel nacional como internacional, los Juegos estuvieron entre los mejor organizados en la historia de esta competencia regional.

Asimismo, destacó la eficacia en el desarrollo de las competencias y la logística, lo que, según afirmó, permitió proyectar una imagen positiva de República Dominicana como país anfitrión.

RD$77.5 MILLONES PARA MEDALLISTAS, ENTRENADORES Y FEDERACIONES

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, informó que fueron depositados en la cuenta del Comité Olímpico Dominicano (COD) RD$77.5 millones correspondientes a los premios destinados a atletas medallistas, entrenadores y federaciones por los resultados obtenidos en Santo Domingo 2026.

Cruz explicó que el sistema de premiación tiene carácter acumulativo, por lo que los atletas que obtuvieron varias medallas recibirán el incentivo correspondiente por cada presea conquistada.

Como ejemplo, citó a la velocista Liranyi Alonso, quien obtuvo cuatro medallas de oro y recibirá RD$1.2 millones en premios.

COD ATRIBUYE RESULTADOS AL TRABAJO CONJUNTO

El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, agradeció el respaldo del Gobierno al movimiento olímpico y a las federaciones deportivas, al tiempo que destacó que el desembolso oportuno de los recursos contribuyó a la preparación de los atletas.

Bautista atribuyó la histórica cosecha de 150 medallas al trabajo conjunto de los deportistas, las federaciones y el movimiento olímpico.

Asimismo, manifestó su expectativa de que el respaldo al deporte continúe para que República Dominicana pueda superar en 2030 los resultados alcanzados durante Santo Domingo 2026.

En el encuentro también participaron los ministros Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó; el presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, José P. Monegro; el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, y el presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol Femenino, Cristóbal Marte Hoffiz, además de representantes del movimiento olímpico y dirigentes deportivos.