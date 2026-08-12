Estudiantes haitianos superan los 205,000 en la R, Dominicana

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SANTO DOMINGO.– La matrícula de estudiantes haitianos en República Dominicana registró un aumento de 18,394 alumnos, superando los 205,000, mientras que la cantidad de estudiantes dominicanos disminuyó en 23,846, de acuerdo con los datos reportados para el sistema educativo nacional.

El incremento de la población estudiantil haitiana contrasta con la reducción registrada entre los estudiantes dominicanos y refleja cambios importantes en la composición de la matrícula escolar del país.

El aumento de estudiantes de nacionalidad haitiana eleva su presencia dentro del sistema educativo dominicano, mientras la reducción de alumnos dominicanos representa una disminución significativa de la matrícula nacional.

La evolución de estos indicadores coloca nuevamente el comportamiento de la matrícula por nacionalidad en el centro del debate sobre la situación demográfica y educativa de República Dominicana.

Los datos también plantean desafíos para las autoridades educativas, particularmente en materia de planificación, distribución de recursos, infraestructura escolar y atención de la creciente demanda de servicios educativos.

El comportamiento de la matrícula estudiantil responde a diversos factores demográficos y migratorios, por lo que su seguimiento resulta relevante para la formulación de políticas públicas y la planificación del sistema educativo.

La diferencia entre el incremento de estudiantes haitianos y la reducción de estudiantes dominicanos constituye uno de los principales elementos del comportamiento reciente de la matrícula y requerirá un análisis detallado de las autoridades para determinar sus causas y efectos sobre el sistema educativo nacional.

Fuente: EL NACIONAL

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