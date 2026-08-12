Hay mayor apreciación del peso dominicano, dice Banco Central

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– Hay una apreciación acumulada de 8.1 % del peso dominicano frente al dólar estadounidense debido principalmente al dinamismo de las actividades generadoras de divisas, informó este miércoles el Banco Central.

Resaltó que la misma se corresponde con el esquema de metas de inflación que aplica esta institución desde 2012.

La entidad emitió estas consideraciones ante un reciente debate en medios de comunicación sobre el comportamiento del tipo de cambio y sus posibles efectos sobre la economía nacional, los sectores productivos y las decisiones de inversión y consumo.

Recordó que opera bajo un esquema de metas de inflación con un objetivo de 4 % ± 1 %, que refleja que la la inflación interanual promedio se ha situado en 4.0 %, reduciendo tanto su nivel como su volatilidad.

MAYOR FLUJO DE DIVISAS IMPULSA APRECIACIÓN

Señaló que uno de los principales factores detrás de la fortaleza reciente del peso es el crecimiento de las principales fuentes de generación de divisas.

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones alcanzaron US$8,746 millones, los ingresos por turismo US$6,716 millones, las remesas US$6,291 millones y la inversión extranjera directa US$3,277 millones.

En conjunto, estas actividades generaron alrededor de US$2,800 millones adicionales respecto al mismo período de 2025, aun en un contexto de apreciación de la moneda.

El BCRD indicó que el incremento del flujo de divisas ha permitido compensar la mayor demanda derivada del aumento de la factura petrolera.

FMI RECLASIFICÓ EL RÉGIMEN CAMBIARIO

Otro elemento señalado por el Banco Central es la reclasificación realizada en 2025 por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pasó a considerar el régimen cambiario dominicano como de flotación, en sustitución de la clasificación de régimen administrado.

De acuerdo con el BCRD, esta clasificación reconoce la mayor profundidad alcanzada por el mercado cambiario dominicano y establece que el valor de la moneda se determina esencialmente mediante la oferta y la demanda.

Las intervenciones directas del Banco Central, explicó, están orientadas principalmente a moderar los riesgos derivados de episodios de volatilidad excesiva del tipo de cambio que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de inflación o la estabilidad financiera.

BANCO CENTRAL DESTACA FORTALEZA MACROECONÓMICA

El BCRD sostuvo que, más allá de las fluctuaciones de corto plazo, lo fundamental es que el comportamiento del tipo de cambio sea consistente con los fundamentos de la economía.

En ese sentido, señaló que tanto los recientes informes del FMI sobre República Dominicana como estudios realizados por el propio Banco Central respaldan la importancia de mantener un régimen cambiario de flotación en economías que operan bajo esquemas de metas de inflación.

La institución consideró que este sistema permite fortalecer la capacidad de la economía para absorber choques externos.

of-am-sp