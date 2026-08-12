Eclipse oscurece partes Europa con un espectáculo excepcional

El espectáculo astronómico convirtió este miércoles a amplias zonas de Europa en escenario de uno de los acontecimientos celestes más extraordinarios del año,.

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MADRID.– Millones de personas en distintas regiones de Europa dirigieron este miércoles la mirada al cielo para observar un eclipse solar total, uno de los fenómenos astronómicos más esperados de 2026 y que convirtió temporalmente el día en noche en las zonas ubicadas dentro de la franja de totalidad.

El fenómeno ocurrió cuando la Luna pasó directamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar para los observadores situados dentro de una estrecha franja de la superficie terrestre. La Agencia Espacial Europea (ESA) destacó el acontecimiento como uno de los grandes espectáculos naturales del año.

ESPAÑA, ENTRE LOS PRINCIPALES ESCENARIOS

En Europa, la totalidad fue visible principalmente en el norte de España, mientras que otras zonas del continente pudieron observar el eclipse de manera parcial. La sombra de la Luna también atravesó Islandia, Groenlandia y una pequeña zona del noreste de Portugal antes de avanzar sobre el Atlántico.

En España, el recorrido de la totalidad atravesó el territorio desde la costa atlántica hacia el Mediterráneo y alcanzó también las Islas Baleares. Ciudades y localidades situadas en la trayectoria congregaron a residentes, turistas, científicos y aficionados a la astronomía para presenciar el momento en que la Luna ocultó completamente el disco solar.

El fenómeno también fue parcialmente visible en amplias zonas de Europa. En países como Reino Unido, Francia, Portugal, Italia y Alemania, entre otros, el Sol apareció parcialmente cubierto, aunque sin alcanzar la totalidad en la mayoría de esos territorios.

UN FENÓMENO DE GRAN INTERÉS CIENTÍFICO

Durante la fase de totalidad, la desaparición del brillante disco solar permitió observar la corona del Sol, su atmósfera exterior, normalmente invisible debido a la intensidad de la luz solar.

La ESA preparó observaciones científicas y transmisiones especiales para documentar el eclipse y estudiar diferentes aspectos de la actividad solar. El fenómeno también ofreció a los investigadores una oportunidad para realizar observaciones desde distintos puntos de Europa y del Atlántico Norte.

El eclipse de este 12 de agosto constituye además el único eclipse solar total de 2026 y forma parte de una trayectoria que atravesó zonas del Ártico, Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico y el norte de España.

MILLONES DE PERSONAS SIGUIERON EL EVENTO

La expectativa generada por el fenómeno movilizó a numerosos observadores hacia lugares ubicados dentro o próximos a la franja de totalidad. En varias ciudades y localidades europeas se organizaron actividades de observación, encuentros científicos y eventos destinados a seguir el eclipse.

La magnitud del acontecimiento también provocó un importante flujo turístico hacia algunas de las zonas privilegiadas para observarlo, especialmente en España e Islandia.

Las autoridades y organizaciones científicas insistieron en la necesidad de utilizar gafas especiales certificadas para observar el Sol durante las fases parciales. La observación directa sin protección adecuada puede provocar lesiones graves en la vista.

El espectáculo astronómico convirtió este miércoles a amplias zonas de Europa en escenario de uno de los acontecimientos celestes más extraordinarios del año, mientras científicos y aficionados documentaron el paso de la sombra lunar sobre el continente.

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