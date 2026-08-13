Rhode Island: Emitirán matrícula para vehículos con símbolos patrios RD

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RODHE ISLAND.- La presencia, cultura y aportes de los dominicanos en Rhode Island serán reconocidos con una matrícula para vehículos con símbolos patrios como el escudo nacional, el mapa de la isla y los colores rojo, blanco y azul de su bandera, de acuerdo con un proyecto de ley que firmará este viernes el gobernador del estado, Dan McKee.

El proyecto fue presentado por las legisladoras estatales demócratas Grace Díaz y Ana B. Quezada, ambas dominicanas, y será firmado por McKee en el monumento a Juan Pablo Duarte -padre de la patria dominicana- en el parque Roger Williams, según un comunicado de la Asamblea General de Rhode Island.

Rhode Island, el estado más pequeño de la nación, es el hogar para más de 68.000 dominicanos, la mayoría concentrados en su capital, Providence.

«Será un símbolo permanente de nuestra historia, nuestra cultura, nuestra unidad y nuestro orgullo. Le dice a nuestros hijos que pueden ser estadounidenses orgullosos y, al mismo tiempo, honrar la herencia dominicana que contribuyó a forjar su identidad. Nuestra identidad trasciende fronteras», indicó Díaz en el comunicado.

La matrícula especial, que será emitida por el Departamento de Vehículos de Motor, tendrá los mismos números asignados al vehículo y sustituirá a la matrícula original, que deberá ser entregada a esta agencia.

De acuerdo con el proyecto, tendrá un coste de 40 dólares y la mitad se asignará al Comité del Premio a la Independencia y el Patrimonio Dominicano de Rhode Island.

La Asamblea destaca que durante generaciones, los inmigrantes dominicanos han construido nuevas vidas en Estados Unidos, manteniendo una profunda conexión con su cultura, historia y tierra natal.

«Los dominicanos-estadounidenses se han convertido en una parte importante de la vida cívica, cultural, económica y política de Rhode Island y de comunidades en todo el país», agrega la nota, que celebra a una comunidad «que cruzó fronteras pero nunca abandonó sus raíces».

«Permitirá a las familias portar con orgullo símbolos de su herencia en las carreteras de Rhode Island, creando un vínculo entre generaciones: quienes emigraron de la República Dominicana, sus hijos y nietos nacidos en Estados Unidos y las generaciones venideras», apostilla.