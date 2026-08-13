Feller Rate y PCR ratifican en “A” la solvencia de La Nacional

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SANTO DOMINGO.- Feller Rate y Pacific Credit Rating (PCR) ratificaron en “A” la solvencia de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, destacando su adecuado perfil de negocios, capacidad de generación, respaldo patrimonial y gestión integral de riesgos.

De acuerdo con Feller Rate, la capacidad de generación de La Nacional se sustenta en un adecuado margen operacional, favorecido por el crecimiento de la cartera de créditos y la moderación gradual del costo de fondos.

La calificadora mantuvo una perspectiva estable, respaldada por la sólida posición de negocios de la entidad, su amplia base de ahorrantes minoristas y los indicadores controlados de calidad de cartera registrados en los últimos años.

A mayo de 2026, la cartera de colocaciones mantenía una elevada participación hipotecaria, equivalente al 60.8%, mientras los créditos comerciales representaban el 26.3%, en línea con la estrategia de diversificación de la institución.

PCR ELEVA PERSPECTIVA A POSITIVA

Por su parte, PCR mantuvo en “A” la fortaleza financiera de La Nacional, pero modificó su perspectiva de “Estable” a “Positiva”, tomando en cuenta el crecimiento sostenido de la cartera, principalmente en el segmento hipotecario, complementado por créditos comerciales y de consumo.

Al cierre de 2025, la cartera neta totalizó RD$37,444.74 millones, para un aumento de RD$3,734.04 millones, equivalente a 11.08%. El crecimiento estuvo impulsado por los créditos comerciales, que aumentaron 35.74%, seguidos de consumo (8.89%) e hipotecarios (3.68%).

Asimismo, al cierre de marzo de 2026, el patrimonio alcanzó RD$8,172.15 millones, un incremento de 8.34% respecto al mismo período de 2025.

Ambas calificadoras valoraron los adecuados márgenes operacionales, la liquidez, rentabilidad y solvencia, así como la gestión integral de riesgos y el buen posicionamiento de La Nacional en su segmento objetivo.

an/am